Natasha Stefanenko e la figlia Sasha Sabbioni continuano l'avventura a Pechino Express, passa il turno anche il medico pesarese Fabbri

SANT'ELPIDIO A MARE - “Mamma e figlia”, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, e “Gli atletici”, la coppia composta dal medico pesarese Bruno Fabbri e da Alex Schwazer, saranno nuovamente protagonisti, giovedì prossimo, dell’adventure reality “Pechino Express”.



Il percorso delle due coppie per non essere eliminate è stato differente. La Stefanenko e sua figlia hanno ottenuto il pass per la seconda tappa del viaggio a metà puntata, utilizzando, tra i vari stratagemmi, anche quello di avere una maglietta stampata con le richieste in lingua turca. A metà del percorso di ogni tappa, una sorta di traguardo intermedio, il presentatore Costantino della Gherardesca aspetta le coppie per la firma sul libro rosso di Pechino Express. Le prime tre si qualificano per la sfida immunità, una sorta di gioco che richiama la cultura del paese dove si trovano.

La Turchia e la città di Mazi, per la prima puntata. Un concorrente all’esterno a dare indicazioni con il walkie talkie e una mappa, e uno all’interno della città sotterranea di Mazi: “Mamma e figlia” hanno avuto la meglio su “Padre e figlio” e su “Gli sciacalli”. Il compito era recuperare gli ingredienti della zuppa d’orzo turca: Natasha Stefanenko e la figlia hanno vinto la prova, hanno vissuto una giornata rilassante in una spa, come bonus, ma hanno dovuto assegnare anche un malus, ovvero dare una coppa piena di vino turco penalizzando il percorso di una coppia. Hanno scelto “Gli atletici” che si sono piazzati, alla fine della puntata, ultimi insieme alle Tik toker.



“Mamma e figlia”, per guadagnarsi l’immunità, sono finite direttamente alla riunione finale con il conduttore della Gherardesca. A vincere la prima gara, 226 chilometri percorsi tra autostop e camminate, e ospitalità per la notte, però, sono stati “I pazzeschi”, Victoria Cabello e Paride Vitale che hanno dovuto così decidere chi eliminare e chi salvare. Hanno salvato Bruno Fabbri e Alex Schwazer, lasciando così “intatto”, il numero dei marchigiani in gara. Uscite le Tik toker perché la busta nera ha comunicato che la tappa era eliminatoria. L’appuntamento è per giovedì 17 alle ore 21,15 su Sky Uno e in streaming su Now Tv per vedere cosa avranno concluso i marchigiani in gara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA