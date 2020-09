Maledetti cantautori in piazza con Ciuferri, Giardini e The Niro

SANT'ELPIDIO A MARE - “Libri a 180 gradi”, rassegna di libri, letture e spettacoli promossa da Comune di Sant’Elpidio a Mare e Amat con il contributo di Mibact e Regione Marche, propone, giovedì 10 settembre (Piazza Matteotti, ore 21.30 biglietto di posto unico 10 euro) l’incontro-concerto Maledetti cantautori con Nicholas Ciuferri, Umberto Maria Giardini e The Niro.



Nicholas Ciuferri cantautore, scrittore ed editore, con Umberto Maria Giardini (conosciuto fra 1999 e 2010 con il nome d’arte di Moltheni) e The Niro (Davide Combusti) raccontano l’arte e la vita di artisti incredibili “baciati dal talento ma non dalla buona sorte”. Le narrazioni partono da prospettive originali e si intrecciano via via con i brani (a volte meno conosciuti) di autori con biografie caratterizzate da chiaroscuri toccanti e significativi come Jackson C. Frank, Nick Drake, Elliott Smith, Jeff Buckley, Sufjan Stevens, Bon Iver e Thom Yorke oltre, ovviamente, a estratti dal repertorio originale di Ciuferri, Giardini e The Niro.



Prossimo appuntamento musicale della rassegna letteraria elpidiense sabato 12 settembre con Don't try: il segreto di una vita, reading su Charles Bukowski con Alessio Romano, Roger Angeles e il musicista Christian Carano.



Info, biglietti e prenotazioni: Biglietteria al Teatro Cicconi 320/8105996, da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 20. Biglietti anche online su vivaticket.it. Informazioni Amat 071/2072439, amatmarche.net. © RIPRODUZIONE RISERVATA