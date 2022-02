Luccisano sul palco con “Tutta la vita dietro”: «Porto in scena la figura della mamma da 60 anni fa ai nostri giorni»

SANT'ELPIDIO A MARE - Comico, autore e regista: Emiliano Luccisano sarà a Sant’Elpidio a Mare, il prossimo sabato 12 febbraio, alle ore 21. Sul palco del Teatro Cicconi porterà il suo nuovo spettacolo “Tutta la vita dietro”.

Lo spettacolo, prodotto da Gianluca Cassandra per Opera Management, nasce da alcuni interrogativi sulla vita che si pone Luccisano.

«Quando ho scavalcato i 30 anni – racconta – è giunto il momento di fare alcune riflessioni. Quando sei più giovane tutti dicono “hai tutta la vita davanti”. Quindi a 30 anni mi sono interrogato e ho visto che la vita è passata dietro». Il tempo trascorso di una vita, analizzato, quindi, anche attraverso la figura della madre. «A seconda del tipo di mamma – spiega – ci restano traumi. Io nello spettacolo analizzerò la figura della mamma da 60 anni fa ai nostri giorni». “Tutta la vita dietro” parla del passato, del presente e, come si legge nelle note di regia «del disagio». Non del futuro. «Quello l’ho saltato di netto – dice Luccisano – siamo talmente invischiati nel presente che non abbiamo nemmeno tempo di pensarci. Poi ci abbiamo già pensato abbastanza nel passato. Parlerò invece del disagio, perché più si va avanti con gli anni, più la pazienza diminuisce, più il disagio aumenta. E poi i giorni in cui viviamo ora sono quelli che sono. Io salirò sul palco al naturale».

I personaggi

Sul palco ci sarà Emiliano Luccisano e ci saranno i tre personaggi che rappresenta nei video, quelli che fanno da cornice allo spettacolo. Durerà due ore, «di autentiche risate, per sfogarsi», puntualizza. Due ore in cui il pubblico potrà dimenticare tensioni e divertirsi, ascoltando l’ormai nota frase “Me vè un po’ da piagne”. «Lo devo al pubblico – dice Luccisano – ormai questa è la “loro” frase, ma vi assicuro che tutti si divertiranno». Come fanno sui social dove Luccisano è molto attivo, e dove pubblica video che fanno divertire i suoi fan. Un compito che per qualcuno potrebbe sembrare difficile, in un luogo virtuale a volte dominato dagli haters, ma che non lo è non per il protagonista di “Tutta la vita dietro”. «Non è un problema che mi pongo – spiega – il web l’ho usato e lo uso per fare quello che mi diverte. Gli haters fanno parte di quel mondo, dove si nascondono dietro una tastiera. E se per caso trovo commenti cattivi a qualcuno dei miei post o video, cerco di rispondere a modo mio: la prendo a ridere e li porto in giro. Cerco sempre di prendere la parte comica ovunque».

Il festival

Sanremo lo ha divertito particolarmente. «Quello è sempre comico – dice ridendo – più è alta una cosa più fa ridere. Il festival? Lo guardi, e cerchi di capire come mai le canzoni disturbano una sfilata di moda: ha visto come si sono vestiti? Uno con un centrino, c’erano i pantaloni con i fenicotteri, una vera e propria sfilata!». È diventato comico per caso, provando a scrivere per sé dopo averlo fatto per altri in tv. Ed è pronto a tornare nelle Marche, «dove ormai passo più tempo che a casa. A Fabriano ho una scuola di recitazione e ormai dopo aver mangiato le vostre tipicità e bevuto tutti i vostri vini ho un po’ di Dna marchigiano nelle vene!».

