Leo Gassman e Malgioglio, doppio sold out a Sant'Elpidio a Mare

SANT'ELPIDIO A MARE - Tanti artisti per i festeggiamenti per il patrono a Sant’Elpidio a Mare. Venerdì 4 settembre alle 21.30 si esibirà Leo Gassmann in concerto mentre sabato 5 sarà la volta di Cristiano Malgioglio nello spettacolo “Cristiano Malgioglio in Music Show”. Entrambi gli spettacoli sono già sold out. Dal 4 al 6 settembre saranno operativi i ristoranti del centro storico e sarà proposta la “Sagra del pollo in potacchio” a cura della Pro Loco Sant’Elpidio a Mare e Contrada Cavaliera Sant’Elpidio. «Abbiamo voluto puntare sugli eventi - sottolinea il sindaco - per recuperare, in sicurezza, quella normalità di cui tutti noi avevamo bisogno». © RIPRODUZIONE RISERVATA