“Chiedilo ai filosofi”, otto appuntamenti con Catà gran mattatore

SANT'ELPIDIO A MARE - Una serie di lezioni sui grandi filosofi, con letture di brani in lingua originale e anche delle vere e proprie spiegazioni. Parte sabato 26 settembre “Chiedilo ai filosofi” un percorso di otto appuntamenti (due per ogni pensatore), dalle ore 16 alle 18 nell’auditorium Giusti di Sant’Elpidio a Mare (produzione Lagrù). L’idea è di Catà, ispiratosi «alle lezioni che si facevano nell’antica Grecia. La filosofia sarà illustrata ponendosi domande che derivano dalla quotidianità». Interrogativi concreti che daranno il titolo ad ogni appuntamento. “Che ci faccio in questo tempo e in questo spazio?” è la domanda che ci si porrà nelle prime due date (26 settembre e 3 ottobre), idealmente presentata al filosofo tedesco Martin Heidegger, considerato il maggior esponente dell’esistenzialismo. Giovanni Scoto detto l’Eriugena, risponderà idealmente alla domanda (17 e 24 ottobre) “Cosa cerco quando cerco Dio?”. George Berkeley sarà la base per rispondere all’interrogativo “Il mondo e le persone che amo esistono davvero al di fuori della mia mente?”, che si svolgerà il 7 e 14 novembre. Il 28 e 29 novembre l’ultimo filosofo. Carl Gustav Jung sarà ispirazione per rispondere alla domanda: «Perché sono un tipo così strano?». © RIPRODUZIONE RISERVATA