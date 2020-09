L'attrice Carloni in Furentes per la rassegna “Libri a 180 gradi”

SANT'ELPIDIO A MARE - “Libri a 180 gradi”, dodici giorni di presentazioni di libri, letture e laboratori per bambini spettacoli, promosso da Comune di Sant’Elpidio a Mare e Amat, si apre domenica 6 settembre (piazza Matteotti alle ore 19, biglietto di posto unico 10 euro) con “Furentes. L’Eneide della follia” di e con l’attrice Isabella Carloni, voce e drammaturgia e i musicisti Paolo Bragaglia all’elettronica analogica e Francesco Savoretti alle percussioni mediterranee. Primo dei tre appuntamenti con la musica (gli altri sono Maledetti cantautori con Nicholas Ciuferri, Umberto Maria Giardini e The Niro il 10 settembre e Don’t try: il segreto di una vita, reading su Charles Bukowski con Alessio Romano, Roger Angeles e il musicista Christian Carano il 12) “Furentes” è un’esplorazione sonora in dialogo con la lingua poetica dell’Eneide. Mondi musicali lontani tra loro e una performer vocale si ritrovano insieme per una comune ricerca e contaminazione tra espressiva attorno al tema della follia legata all’ira.

La rassegna prosegue, lunedì 7 (Teatro Cicconi, ore 21.15) con la presentazione della biografia "Il bambino è il maestro. Vita di Maria Montessori" di Cristina De Stefano (Rizzoli). Presenta la scrittrice e assessore alla cultura elpidiense Giulia Ciarapica.