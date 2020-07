SANT'ELPIDIO A MARE - A Sant’Elpidio a Mare dal 29 luglio al 6 agosto, sei concerti di cui tre tributi, e diverse stelle del firmamento jazz: Francesco Cafiso, Bungaro, Simona Molinari e dulcis in fundo il duo dei maestri Danilo Rea ed Enrico Rava. E il seminario di chitarra manouche di Stochelo Rosenberg che fa tornare il Sant’Elpidio Jazz Festival alle origini, visto che nacquero prima i seminari e poi prese vita la rassegna con la musica dal vivo. Al timone dell’edizione numero 21 del festival l’associazione Syntonia Jazz di Marca guidata da Alessandro Andolfi, incaricata dal Comune di allestire il programma dei concerti. Festival che vede la partecipazione di Amat, il contributo di MiBact e Regione Marche, il sostegno di Camera di Commercio delle Marche e Fondazione Carifermo.

La sede dei concerti sarà piazza Matteotti che avrà una capacità di accoglienza ridotta per osservare le disposizioni anti contagio: da 600 posti seduti e 150 in piedi si passa a 196 seduti e poco più di 20 in piedi. È il prezzo da pagare ma intanto si riparte. «Pensavo di dovermi riposare quest’anno ma poi ha cominciato a prendere corpo il cartellone che conferma la collaborazione con il conservatorio Pergolesi, l’apertura al jazz manouche mentre il concerto con Renzo Rubino e Simona Molinari non si è mai ascoltato in Italia» ha detto Andolfi nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival. Si parte il 29 luglio con l’omaggio a Pino Daniele di Emilia Zamuner, il giorno seguente il tributo a Charlie Parker, per il centenario della sua nascita, con il quintetto capitanato da Francesco Cafiso (Presti alla tromba, Pozza al pianoforte, Zunino al contrabbasso e Pellitteri alla batteria) e venerdì 31 il trio di Salvatore Russo arricchito dalla partecipazione del chitarrista Stochelo Rosenberg. Dopo la pausa di sabato primo agosto, si riparte domenica due con il Maredentro summer tour di Bungaro.

Il 4 agosto l’omaggio a Lucio Dalla di Renzo Rubino, Raffaele Casarano e Simona Molinari e gran chiusura giovedì 6 agosto con il duo composto da Danielo Rea al pianoforte ed Enrico Rava alla tromba. Biglietteria al Teatro Cicconi (0734.859110) aperta il giorno di spettacolo dalle ore 18. Prenotazioni al 320.8105996 tutti i giorni dalle 10 alle 20. Online www.vivaticket.it Masterclass di chitarra manouche di Stochelo Rosenberg (31 luglio ore 18 in piazza), ingresso gratuito, posti limitati con prenotazione obbligatoria sulla pagina Facebook di Sant’Elpidio Jazz Festival. © RIPRODUZIONE RISERVATA