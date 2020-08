Bungaro con “Maredentro Summer Tour” al Sant'Elpidio Jazz Festival

SANT'ELPIDIO A MARE - La XXI edizione di Sant’Elpidio Jazz Festival prosegue domenica 2 agosto alle ore 21,15 con il concerto di Bungaro “Maredentro Summer Tour”. Accompagnano l’artista i jazzisti Antonio De Luise al contrabbasso, il fanese Marco Pacassoni a vibrafono, percussioni e batteria e Antonio Fresa al pianoforte. Lo spettacolo recupera la data in cartellone nella stagione invernale annullato per l’emergenza Covid.

Bungaro è un cantautore elegante e un artigiano della musica ed è uno degli autori più ricercati dell’attuale panorama musicale italiano. Compositore raffinato, le sue canzoni viaggiano con naturalezza tra le voci illustri di icone della musica italiana ed internazionale come Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Ornella Vanoni, Giusy Ferreri, Antonella Ruggiero, Chiara Civello, Marco Mengoni, Neri Marcorè, Petra Magoni, Paola Cortellesi. Inoltre, Bungaro ha scritto e collaborato con nomi della scena internazionale quali Youssou N’Dour (Senegal), Omar Sosa (Cuba), Daniela Mercury, Paula Morelembaum, Miucha Buarque de Hollanda (Brasile), Ana Carolina (Brasile), Tinkara (Slovenia), Ian Anderson dei Jethro Tull (UK). Nel 2012 ha duettato con Ivan Lins per il progetto “InventaRio”, disco nominato ai Latin Grammy Awards nel 2014.

In occasione dei 25 anni di carriera l’artista pugliese presenta al pubblico il primo album dal vivo. Nel viaggio di pochi mesi “Maredentro Live” (etichetta Esordisco) ha ricevuto eccellenti riscontri dalla critica e ha avuto diversi riconoscimenti, tra i quali anche il Premio Lunezia e il Premio del Social World Film Festival. Il disco contiene una miriade di perle da scoprire o riscoprire, brani riarrangiati e interpretati nel suo stile inconfondibile ed essenziale. Inoltre, per la prima volta, Bungaro interpreta canzoni di altri artisti come Domenico Modugno, Libero Bovio, David Byrne dei Talking Heads e Jovanotti.

Biglietti in vendita alla Biglietteria al Teatro Cicconi (0734859110 e 3208105996) aperta il giorno di spettacolo dalle ore 18, online su vivaticket.it. Attenzione: i posti in vendita sono limitati. Info: 07348196407 e 3208105996.