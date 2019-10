Motoraduno, tartufo e musica a Sant'Angelo in Vado

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ANGELO IN VADO - Da 41 anni è un punto fermo della Mostra nazionale delbianco pregiato delle Marche di Sant’Angelo in Vado. Da 24 ha assunto i crismi dell’internazionalità e le oltre 3.000 presenze annunciate lasciano presagire un fine settimana speciale.L’antica Tifernum Mataurense scalda i motori in vista del motoraduno. A fianco del rumore delle moto ci sarà quello della musica con un doppio appuntamento previsto per oggi: alle 21.30 il palco eventi di Piazza Umberto I sarà invaso dall’energia dei Ganja Style mentre alle 22 sarà Andrea Bartoccini from Mamamia ad animare Piazza Pio XII, proprio di fianco al Cubo sensoriale, la grande novità di quest’anno ideata da Arte al Cubo Tifernum Mataurense.