Il Fantasanremo impazzisce per Will. Primo sul palco dell'Ariston, batte il cinque a Gianni Morandi

SANREMO - Will apre la seconda puntata del Festival di Sanremo 2023 e fa impazzire il Fantasanremo made in Marche battendo il cinque a Gianni Morandi: «Gianni, devi darmi assolutamente il cinque». E' stato lui il primo cantante in gara che si è esibito questa sera, 8 febbraio, sul palco dell'Ariston con la canzone "Stupido" e ha fatto conquistare 10 punti ai partecipanti del gioco legato al Festival della canzone italiana. Presentato da Gianni Morandi: «Debutta al festival di Sanremo con il suo pop generazionale, Will». «E' un onore per me aprire questa bellissima serata, il mio cuore batte fortissimo», ha detto il giovane stringendo la mano a Morandi. E dopo l'esibizione ha ammesso: «Mi sono divertito tantissimo!»

Chi è Will?

William Busetti, in arte Will, nasce nel 1999 a Vittorio Veneto e trascorre la sua adolescenza a Soligo. Da bambino pratica il calcio, ottenendo promettenti risultati a livello giovanile, e ascolta tanta musica. Alla fine del liceo la passione per la musica prende il sopravvento e Will inizia a scrivere i primi testi, ispirato soprattutto dalle canzoni rap italiane che ascolta come valvola di sfogo per evadere la monotonia della vita di provincia. Alla fine del 2019 pubblica i suoi primi brani su YouTube seguiti da un EP. Spinto dai risultati positivi dei suoi primi progetti, Will si convince che la sua musica può diventare più che una passione. E questa sera ne ha avuto la conferma esibendosi su quello che viene considerato il palcoscenico italiano più importante.