Sanremo Giovani, Pippo Baudo e Rovazzi conduttori: l'annuncio di Baglioni

di Ida Di Grazia

, direttore artistico del, ha scelto le pagine e la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola da domani, per presentare i conduttori delle serate diche andrà in onda dal. A supportare i 24 artisti in gara, 12 a sera, ci sarà una coppia inedita ed “esplosiva”:«Ho iniziato la mia carriera artistica che ero ancora minorenne» racconta Baglioni «e quindi so cosa significa essere giovani in questo ambiente. Per questo ho deciso di dedicare loro un vero Sanremo che porterà due dei partecipanti a gareggiare ad armi pari coi Big. E Baudo e Rovazzi rappresentano la perfetta fusione fra tradizione e innovazione di questo Festival».Baudo, che di Festival ne ha condotti 13, si sente già a suo agio: «Non conoscevo personalmente Rovazzi, anche se i miei nipoti me ne hanno parlato molto, ma ci conosceremo bene direttamente sul palco».E Rovazzi non sembra essere preoccupato dal confronto con un “mostro sacro” come Pippo: «So che il suo carisma conquista il 99 per cento del palco, ma sono sicuro che insieme formeremo una bella coppia».Due prime serate, il 20 e 21 dicembre in diretta su Rai1 dal Teatro del Casinò di Sanremo, e quattro appuntamenti di presentazione degli artisti finalisti, dal 17 al 20 dicembre sempre su Rai1, per Sanremo Giovani. I quattro appuntamenti in onda su Rai1 alle 17.45 vedranno al timone il cantante e conduttore radiofonicoE, a proposito di radio, anche quest’anno importante sinergia con, radio ufficiale del Festival di Sanremo, che trasmetterà in diretta dal Teatro del Casinò le 2 serate di Sanremo Giovani con la conduzione die in differita, alle 20, i 4 appuntamenti del pomeriggio.Oggi, 12 novembre, nella sede di Via Asiago di Rai Radio, la Commissione musicale presieduta da Claudio Baglioni sta già valutando i primi 69 artisti selezionati, mentre i 24 finalisti di Sanremo Giovani saranno svelati il 27 novembre, dopo aver ascoltato anche i vincitori del concorso Area Sanremo.