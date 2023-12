Sanremo 2024, Russell Crowe è il primo super ospite internazionale? Le parole dell'attore

Sanremo 2024 non è ancora iniziato, ma Amadeus sta già facendo sognare i telespettatori che non vedono l'ora di assistere alle esibizioni dei 30 artisti in gara. Il conduttore ha annunciato proprio oggi, 3 dicembre, i nomi dei cantanti che parteciperanno al Festival della Musica italiana, ma non solo. Il Corriere della Sera aveva annunciato la possibilità di Russell Crowe di salire sul palco di Sanremo, e poco fa è arrivata la conferma dell'attore premio Oscar.

Andiamo a vedere che cosa è successo e cosa ha detto Russell Crowe.

La risposta di Russell Crowe

«Sarebbe magico tornare a Sanremo di nuovo.

Spero di riuscire a definire i dettagli. L'ultima volta è stata più di 20 anni fa!», ha scritto Russell Crowe sul suo profilo personale di Twitter (X), confermando le voci che lo vorrebbero al Festival. Russell sarebbe il primo super ospite internazionale e Amadeus sarebbe già in contatto con lui per definire i dettagli.

Il direttore artistico per l'ultimo anno aveva dichiarato di avere in mente pochi ospiti internazionali: «Non sono un passo fondamentale. Se la cosa combacia, a un costo ragionevole perché non sono più i tempi in cui si poteva pagare qualsiasi cifra, magari sì, ma credo non più di due».