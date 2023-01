Sanremo 2023, tra i duetti spunta il nome di Eros Ramazzotti: ecco con chi canterà. Tutti i nomi

Scoop in vista di Sanremo 2023. Se Amadeus non ha ancora svelato i nomi degli artisti che saliranno sul palco dell’Ariston nella serata delle cover, lo spoiler è arrivato da altre fonti, Il Giornale e Davide Maggio. Tra i nomi rivelati, Davide Maggio fa quello di Eros Ramazzotti, che sarebbe stato scelto da Ultimo per duettare con lui. Inoltre, ci sarebbero anche Emma Marrone che si esibirà con Lazza, Elisa con Giorgia e il duo Merk & Kremont producers con Paola e Chiara.

Anche Il Giornale, poche ore prima, ha anticipato altri scoop. Fedez dovrebbe tornare a cantare con J-Ax nel duetto con gli Articolo 31, dopo la lunga e a modo suo tormentata esperienza dei Comunisti col rolex.

Gli altri duetti

Ma non è tutto. Sembra, infatti, che i Modà​ canteranno con Le Vibrazioni, Leo Gassman con Edoardo Bennato, Olly con Lorella Cuccarini, LDA con Alex Britti, giANMARIA con Manuel Agnelli, i Colla Zio con Ditonellapiaga, Madame con Izi, Mara Sattei con Noemi, Sethu con i BNKR44, Shari con Salmo, Rosa Chemical con Rose Villain, Tananai con Don Joe. Resta il dubbio, invece, sui duetti con gli altri Big come Anna Oxa, Marco Mengoni, Elodie e Cugini di campagna.

Indiscrezioni

Sembra, però, che ci sia un'altra anticipazione sulla kermesse che Amadeus non avrebbe ancora annunciato. Stando all’Ansa, infatti, sembra che fra gli ospiti presenti all’Ariston ci sarebbe anche Peppino di Capri, nella serata di giovedì 9 febbraio. Se dovesse essere confermato, l’artista andrebbe così ad aggiugersi ai Pooh nella prima serata e al trio Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano nella seconda. Restano una conferma i Black Eyed Peas, che si esibiranno a loro volta all’Ariston nella seconda serata, mercoledì 8 febbraio.