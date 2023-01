Sanremo 2023, il caso Zelensky finisce in Cda. Cosa può succedere

Il caso Zelensky finisce in Cda Rai. Tra i superospiti del Festival di Sanremo, il direttore artistico Amadeus, ha annunciato il presidente dell'Ucraina che sarà intervistato in collegamento video. Il suo paese è in guerra ormai da un anno contro la Russia e si crede che in primavera il conflitto potrebbe riaccendersi con conseguenze molto gravi per la popolazione civile. Per questo la sua partecipazione a un programma di intrattenimento è stata molto discussa.

La polemica

Durante la riunione di stamattina, il consigliere Riccardo Laganà ha chiesto come mai non c'era stata un'informativa in Cda prima che il caso dilagasse sui media. Di fronte alle richieste di chiarimenti, è stato sottolineato da parte dell'ad Rai, Carlo Fuortes, che l'intervento avverrà, com'è noto, con un videomessaggio registrato e che pertanto si avrà tempo di visionarlo da parte dei dirigenti coinvolti (in primis il direttore dell'Intrattenimento di Prime Time, Stefano Coletta).

Le direttive

Se emergeranno criticità, avrebbe spiegato Fuortes durante la riunione - secondo quanto appreso dall'Adnkronos - il messaggio verrà visionato anche dallo stesso amministratore delegato. Non si sa quindi se di fatto ci sarà un via libera per il video che verrà registrato dal presidente dell'Ucraina, quello che per ora sembra essere certo che questo annuncio ha creato un grande scompiglio in Rai.