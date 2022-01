Sanremo 2022: Raoul Bova, Luca Argentero e Lino Guanciale ospiti speciali del Festival

Raoul Bova, Luca Argentero e Lino Guanciale saranno ospiti del Festival di Sanremo. A quanto si apprende, Raoul Bova dovrebbe salire sul palco la prima sera del festival, Luca Argentero la seconda sera e Lino Guanciale nella serata di venerdì.

Tutti celebreranno i grandi successi della fiction Rai. Per Bova l'approdo sul palco dell'Ariston sarà infatti anche l'occasione per lanciare il suo ingresso nella serie 'Don Matteo'. Argentero arriverà, invece, al Festival sulla scia del grande successo di 'Doc - Nelle tue mani', mentre Lino Guanciale dovrebbe parlare della nuova serie 'Noi', l'adattamento di 'This is us?' e di 'Sopravvissuti'.

