Sanremo 2022, Maria Chiara Giannetta conduttrice con Amadeus? Chi è la nuova star Rai

Per il nome della prima co-conduttrice donna del Festival di Sanremo 2022 che lo affiancherà sul palco dell’Ariston dall’1 al 5 febbraio, anche se resta da capire come esattamente si svolgerà la kermesse (con il pubblico o senza? In zona rossa o no?), Amadeus pesca dalle risorse Rai. Al Festival vedremo, secondo quanto riferisce La Repubblica, Maria Chiara Giannetta, 29enne attrice foggiana nota ai più per interpretare il ruolo della protagonista nella serie di Rai1 “Blanca”: la prima stagione è stata trasmessa in prima serata dal 22 novembre al 21 dicembre 2021, con ottimi ascolti (media di 5,5 milioni di spettatori e del 25,5% di share per le sei puntate).

Autopromozione anche per la Liguria: le riprese della prima stagione della serie sono state effettuate proprio nella regione, in particolare a Genova, Camogli, Rapallo, Arenzano, Bogliasco e Cogoleto. Nella serie Maria Chiara Giannetta interpreta la consulente cieca che collabora con la polizia insieme alla cagnolina Linneo, un bulldog americano femmina che la protegge e la conforta, per risolvere alcuni casi. E chissà che sul palco dell’Ariston non arrivi anche la stessa Linneo, che ha collezionato alcune ospitate in tv questo inverno nel salotto di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, insieme ai vari protagonisti della serie.

Di “Blanca” è stata confermata la seconda stagione, ma prima, a partire da marzo, Maria Chiara Giannetta sarà di nuovo in “Don Matteo” per interpretare il capitano dei carabinieri Anna Olivieri: insomma con una sola presenza la Rai rimarca il successo di “Blanca”, conferma la seconda stagione e al tempo stesso promuove la nuova stagione di “Don Matteo”, la tredicesima, che sarà anche la prima senza Terence Hill e con Raoul Bova nei panni di Don Massimo (vedremo all’Ariston anche il 50enne attore romano?). Il nome di Maria Chiara Giannetta arriva a pochi giorni da quello di Checco Zalone, la cui ospitata in una delle cinque serate della kermesse è stata annunciata lo scorso sabato durante il Tg1. E mentre si intensifica il grido d’allarme rivolto alla Rai e al Comune da parte delle categorie produttive per spostare la kermesse all’inizio di marzo, a Roma, negli studi Rai di via Asiago, proseguono le prove dei big. In un clima non proprio di festa, con i cantanti praticamente blindati e tamponi ogni giorno per tutti. Cresce l’attesa, ma anche la paura.

