Sanremo 2022, i look della finale: le pagelle. Emma troppo femme fatale 6, Mahmood e Blanco sorpresa di stile (8) Sabrina Ferilli punta sulla semplicità (7,5)

Sanremo 2022, serata finale, leggi "ultima occasione per conduttori e cantanti in gara di stupirci con gli outfit o essere bocciati per sempre" (si fa per dire): di solito finale fa rima con look scoppiettante. E questa sera Sabrina Ferilli promette belle mises: la co-conduttrice dell'ultima serata veste Alessandro Dell'Acqua, il direttore creativo di Numero 21, suo amico e stilista fidatissimo. Anche se noi non abbiamo ancora dimenticato l'abito bustier rosa cipria indossato dall'attrice romana nel 1996.

APPROFONDIMENTI PALCO ARISTON 2022 Il "non" monologo di Sabrina Ferilli a Sanremo 2022... CHE RISCHIO... Sanremo 2022, Emma inciampa e rischia di cadere. Ferilli: «Uh...

E se ieri sera, nella serata delle cover, sembrava che tutti si fossero messi d'accordo per indossare il bianco, questa sera conoscendo i nostri po...ehm, cantanti, il nero potrebbe prevalere. Ecco le nostre pagelle in diretta.

Le pagelle dei look in diretta

Sabrina Ferilli (prima apparizione) 7,5

Sabrina affronta le scale dell'Ariston con un abito cipria che un po' ricorda l'indimenticato Dolce&Gabbana del 1996, quando fu "la valletta mora" insieme alla bionda Valeria Mazza. Molta semplicità, trucco leggero, pochissimi gioielli. Forse una scelta un po' sottotono: siamo comunque alla serata finale e abbiamo bisogno del "wow".

Sabrina Ferilli arriva a Sanremo ed è subito padrona del palco: «Amadeus ti fanno fare altri 7 anni»

Mahmood e Blanco 8

Non è possibile immaginare due styling più diversi ma più complimentari (Susanna Ausoni per Mahmood, Tiny Idols per Blanco), uno serio in camicia bianca e gonna lunga e l'altro ingenuo in pizzo velato. La vera sorpresa di stile di questo Festival.

Emma 6

Gli abiti sono ogni sera più belli, ma pensiamo che debbano essere anche coerenti con il personaggio e non è il caso di Emma, grintosa come il tailleur della serata cover ma non femme fatale come racconta questo modello in pizzo aderente con mega spacco, ruches e pizzo. Bella ma, con quest'abito, non balla (il che forse è meglio perché abbbiamo già dato ieri).

La Rappresentante di Lista 6

Che mangino brioches, sembra urlare Veronica dall'alto dei suoi chilometrici stivali rosa. Ormai ci siamo abituati al mood teatrino: mettiamo un 6 di incoraggiamento (soprattutto perché "Ciao ciao" ci è ormai entrata in testa).

Michele Bravi 8

Un po' principe della Disney un po' quadro di Klimt. Poetico.

Irama 5

Irama ha deciso di finire Sanremo in catene (letteralmente): siamo a cinque serate e ancora non abbiamo capito il significato dei suoi look, ammesso che ne abbiano uno.

Elisa 6

Questa sera più sposa bohémien che Signora degli Elfi: datele un bouquet e una balla di fieno per le foto. Da domani se capiterà di vederla "in borghese" ci prenderà una colpo.

Noemi 8

Ecco chi ha provato a darci il "wow" di cui sopra: l'abito con frammenti di specchio è ciò che cerchiamo da questa finale: una principessa che convince tutte le bimbe a casa. Ma noi adulte continuiamo a vederla meglio con l'abito nero in stile Anna Oxa di qualche sera fa piuttosto che in versione Trono di spade.

Fabrizio Moro 4

Stasera in pieno mood sposo de "Il boss delle cerimonie". Vi prego, date un abito non di paillettes a quest'uomo.

Amadeus 8

Lo smoking di stasera è blu notte con pinces, come si conviene a una serata importante.

Giusy Ferreri 7

Questa sera in versione sexy con un abito nero tutto in trasparenza che però non la valorizza appieno. Giusy, l'anno prossimo un look più fresco, dai.

Rkomi 5

Stasera il mood è cowboy incontra Matrix, ma almeno non si spoglia: da qui i due punti in più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA