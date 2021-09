Sanremo 2022, ci sarà anche Fiorello con Amadeus: «Non potrei farlo senza di lui»

Fiorello sarà a Sanremo 2022. La conferma ufficiale arriva da Amadeus e i social hanno subito apprezzato il ritorno degli "Amarello" facendo finire in tendenza su Twitter la kermesse. Il conduttore, sul palco per la terza volta consecutiva, ha confermato che la coppia si riformerà ospite di Bruno Vespa nella puntata di “Porta a porta” del 23 settembre.

Fiorello, Amadeus conferma la presenza a Sanremo 2022

«Tu sai che per me è come se fosse mio fratello. Non avrei mai potuto fare il primo Sanremo, tanto meno il secondo, se non avessi avuto Rosario con me - ha detto a Vespa - Per me lui è un fratello, gli voglio bene. Non potrei fare Sanremo senza di lui. E lui, ogni volta che dico questo, mi insulta e mi dice: “Vedi? Mi fai venire i sensi di colpa, e poi devo venire”».

Fiorello a Sanremo 2022

«Non c’è Sanremo per me senza di lui. Io dico sempre che lui deve essere libero di fare a Sanremo ciò che desidera. La verità è che io non so mai cosa lui fa a Sanremo. E soprattutto io non lo voglio sapere, perché dopo 35 anni che lo conosco, mi fa sempre ridere e continuo a pensare che sia il più grande showman che abbiamo», ha aggiunto.

