Sanremo 2022, Emma inciampa e rischia di cadere. Ferilli: «Uh mamma, che paura!»

Dopo aver percorso le temute scale dell'Ariston, Emma ha rischiato di cadere proprio durante la finale di Sanremo 2022. Sul palco per cantare il suo brano "Ogni giorno è così", Emma si è avvicinata ad Amadeus per salutarlo ma è inciampata nei tacchi rischiando di cadere. Sorretta dal conduttore, è intervenuta la Ferilli che ha subito detto: «Uh mamma, che paura».

Provata dall'emozione della finale, Emma è apparsa tesa e instabile sui tacchi vertiginosi. Amadeus, prendendole la mano, l'ha fermata in tempo, evitando di farla cadere. In quel momneto, Emma è scoppiata a ridere e, subito, si è avvicinata al microfono per cantare.

