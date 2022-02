Emma e Francesca Michielin look che esalta la loro femminilità a Sanremo 2022

Femmina, femminile, femminista. Emma Marrone non sbaglia un colpo a Sanremo 2022 e mette a segno un successo dietro l'altro, anche nella scelta dei look, tutti firmati Gucci. Per interpretare il primo grande successo di Britney Spears, Baby one more time, sceglie un completo nero in velluto trapuntato di brillanti.

Emma e Francesca Michielin a Sanremo 2022.

Il blazer squadrato e il pantalone leggermente a zampa le conferiscono un'aria da autentica iron lady, che indulge solo sul dettaglio del maxi fiore all'occhiello. La camicia slacciata fino all'ombelico ora nasconde ora rivela un bustier in seta, rigorosamente nero.

Anche il beauty va di pari passo con l'outfit: l'eyeliner allunga e definisce lo sguardo di un'autentica tigre. Sulla stessa lunghezza d'onda, Francesca Michielin in Miu Miu è la partner in crime ideale per graffiare questo palco e agguantare con una zampata qualche premio.

