Sanremo 2022, il diario di Ditonellapiaga: «Io e Rettore ce l'abbiamo messa tutta a spettinare il pubblico del Festival»

È il quarto giorno e il mio Princess Dream si è improvvisamente interrotto. Dopo una notte travagliata, ricca di quell'adrenalina che proprio la mia amica Rettore cantava assieme a Giuni Russo, mi sveglio stremata. Siccome la moda è fatta anche di spontaneità e azzardo, decido di scendere nella sala colazione direttamente in pigiama, stilosa come mai sono stata in tutta la mia vita. Arrivano i medici: tampone negativo = via libera ovvero anche stavolta l'abbiamo sfangata.

Dopo qualche intervista con Dada e un breve ma molto intenso pisolino, finalmente è giunta l'ora dei preparativi. La mia camera è diventata il backstage di una sfilata di moda, ho perso il conto delle persone che entrano, escono, compaiono e scompaiono. Dopo due ore di preparativi e un tortino di patate ingurgitato in 0,7 millesimi di secondo, sono pronta per concedermi i miei sacri venti minuti dedicati soltanto a me e alla mia amica più preziosa in questa serata così speciale: la mia voce. Ad ogni modo nonostante l'emozione sia tanta, sono convinta che stasera ci sarà da divertirsi e che io, e la mia partner in crime Rettore, faremo di tutto per spettinare tutto il pubblico dell'Ariston.

