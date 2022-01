Sanremo 2022, la "prima volta" di Cesare Cremonini: «Dopo anni di apnea torno a respirare. Grazie Ama»

Anche Cesare Cremonini ha ceduto al fascino del palco dell'Ariston. Festeggerà i 20 anni di carriera l'ex frontman dei Lunapop dal palco di Sanremo 2022, e anche per lui sarà una «prima volta». Cremonini sarà il superospite del 72esimo Festival della canzone italiana in onda dal 1° al 5 febbraio . È stato proprio il conduttore Amadeus a rivelarlo e dalla bacheca del cantante arrivano i ringraziamenti con tanto di gag. «Sono felice di annunciarvi che sarò ospite del 72º Festival di Sanremo! Sono onorato di portare la mia musica per la prima volta al Festival e condividere l’emozione con voi e con tutti i grandi artisti e cantanti che si esibiranno. Grazie Ama per l’invito che mi onora! (Va benissimo anche la marmellata a colazione!!) Un abbraccio a tutti! ».

Sanremo 2022, la prima volta di Cesare Cremonini

Una kermesse quella del Festival di Sanremo che, anche quest'anno, si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie, in un teatro chiuso e con l'obbligo di mascherine tranne durante l'esibizione. Pandemia che non fermerà però la voglia di cantare, ballare ed emozionarsi di tutti gli italiani, visto che sarà anche l’occasione per ascoltare dal vivo un’anticipazione del nuovo album di Cremonini, “La ragazza del futuro”, che arriverà ufficialmente in streaming e nei negozi di dischi dal prossimo 25 febbraio. A Sanremo, Cremonini ripercorrerà con ogni probabilità anche la sua carriera di successi a partire da singoli come “Possibili scenari”, “Poetica”, ma anche “La nuova stella di Broadway” e l’ultimo capolavoro di “Colibrì”, la canzone uscita il 30 novembre. Il cantautore bolognese, corteggiato da anni schivo alle apparizioni in tv stavolta ha deciso di mettersi in gioco esibendosi in una performance inedita. Il pubblico è impazzito di gioia alla notizia, arrivata dal Tg1, e non vede l'ora di gustarsi probabilmente quella che sarà una piccola anticipazione del tour estivo, Cesare Stadi 2022. Due decenni di successi cantate da intere generazioni e ora Cesare è pronto per lanciarsi in una nuova sfida che incoronerà la sua carriera. Un piccolo Cremonini che già a 6 anni suonava il piano e che appena adolescente componeva brani ora festeggia brindando sul palco dell'Ariston.

I ringraziamenti

In un post Cremonini parla della sua emozione per questa nuova avventura e anche dell'emozione di tornare su un palco dopo anni di "astinenza" forzata a causa delle restizioni Covid. «Questa è la sala di Bologna dove proviamo per i tour, oggi in allestimento per Sanremo. È un momento fondamentale per me e per tutta la mia squadra di tecnici e musicisti che mi raggiungerà in questi giorni di prove. L’emozione fortissima di rivederci insieme, dopo un periodo enormemente drammatico per tutto il settore musicale, ha un valore indescrivibile, difficile da spiegare a parole, men che meno in un post, ma dona a tutti noi un profondo senso di ritrovata pace. Oggi per la prima volta ho finalmente respirato, dopo anni di totale apnea. Ho ritrovato quello che per me e per tutti gli artisti e musicisti, tecnici e professionisti dalle competenze straordinarie di cui è di fatto il nostro mondo, è il luogo in cui ci eravamo persi. Essere qui è un ritrovare il senso del nostro stare al mondo. Grazie Sanremo, Amadeus, e tutta la Rai, che sta lavorando con enorme passione in condizioni difficili, per questa meravigliosa possibilità che mi sta dando. È già un successo, per tutti. Ce»

Cesare, un cantautore riservato

Sui social però Cesare mantiene la sua identità riservata, sul suo Instagram solo tante citazioni e qualche retroscena divertente della sua quotidianità. 1,3 milioni di follower lo amano anche per questo, e a loro il cantautore racconta soprattutto di backstage e posta foto con amici e colleghi. Usa i social anche per sensibilizzare il pubblico sulle tematiche che gli stanno piú a cuore.

Vita privata

Dopo la fine della storia con Malika Ayane, nel 2011, ora il 41enne è fidanzato con Martina Margaret Maggiore che di anni ne ha 21. A lei cesare ha dedicato Giovane stupida che uscirà il 28 febbraio, un testo che racconta di un ritorno alla leggerezza grazie alla spensieratezza che la fidanzata gli sta donando. “È una canzone d’amore che parla del digital divide tra un 40enne e una ragazza di 20” aveva detto in diretta a Radio Deejay. E Cesare ha chiesto a Martina di realizzare la cover della canzone a lei dedicata per “vendicarsi”. Il risultato è un giovane stupido senza un dente (colorato di nero) che Cremonini, divertito, ha condiviso su Instagram.

Di Martina, o La Marti come la chiama Cesare, non si sa molto, pare sia una studentessa, ma anche lei è super riservata, nessun profilo social pubblico ne tantomento paparazzate in giro. Non sappiamo ancora se lei sarà presente o no a Sanremo ma le sorprese d'altronde sono appena iniziate.

