Sanremo 2022, Amadeus svela stasera i nomi delle cinque donne sul palco dell'Ariston: l'annuncio al Tg1

Le cinque figure femminili di Sanremo 2022 saranno svelate da Amadeus questa sera al Tg1. Come già fatto per i nomi dei big, il conduttore e direttore artistico ha scelto di fare il suo annuncio nell'edizione principale del telegiornale della rete ammiraglia. Le donne, i cui nomi saranno fatti tra poche ore, saliranno sul palco dell'Ariston e lo affiancheranno per le serate del Festival.

Sanremo 2022, Amadeus svela i nomi delle co-conduttrici

Si scioglierà, dunque, stasera il ‘giallo’ sulle cinque figure femminili che affiancheranno Amadeus nelle serate della 72° edizione del Festival di Sanremo, dal 1 al 5 febbraio prossimi. Amadeus interverrà nell’edizione del Tg1 delle 20, condotta da Alessio Zucchini.

