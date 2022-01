Sanremo 2022, Amadeus da Fazio annuncia i due superospiti per la finale: Orietta Berti e Fabio Rovazzi

Ancora sorprese per il Festival di Sanremo 2022. «Da lunedì a sabato su una nave stupenda al porto di Sanrmeo, ci saranno due ospiti speciali: Orietta Berti e Fabio Rovazzi». Lo annuncia Amadeus in diretta Che tempo che fa su Rai3 con Fabio Fazio. In studio da Fazio, Orietta è entrata con un cestino pieno di cibo per Amadeus. Affiancata da Favio Rovazzi, i due super ospiti non hanno svelato nulla sulla loro performance: «Ci sarà tanta magia» dice Orietta.

«Ma cosa farete?» chiede insistentemente Fazio. «Guarda non lo sappiamo neanche noi. Qualcosa faremo» dice Rovazzi deviando la risposta e rimanendo sul vago. Grande attesa, dunque, per l'edizione n. 72.

