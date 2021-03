Seconda serata Sanremo 2021, la diretta: Fiorello imita Achille Lauro, in platea palloncini colorati

Seconda serata Sanremo 2021, la diretta: Irama canta per ultimo. Sul palco Elodie, Laura Pausini e Il Volo. Amadeus e Fiorello tornano su Rai 1 alle 20.50, come sempre si partirà con le quattro nuove proposte e poi partirà ufficialmente la gara con gli ultimi 13 Big. Tantissimi gli ospiti che si alterneranno sul palco dell'Ariston. Su Leggo.it la diretta minuto per minuto.

21.12 Davide Shorty ( ex X Factor ndr.) con “Regina”

21.07 E' il turno di Greta Zuccoli con “Ogni cosa sa di te”

21.03 Prima nuova proposta in gara Wrongonyou con “Lezioni di volo”

21.02 Si parte con le quattro nuove proposte, questi i codici per televotarli

CODICE 01 - WRONGONYOU

CODICE 02 – GRETA ZUCCOLI

CODICE 03 – DAVIDE SHORTY

CODICE 04 - DELLAI

21.00 Fiorello saluta i giovani: «So che non è facile perchè molti torneranno in Dad. Presto sarà solo un ricordo, faccio un appello ai potenti affinche possiamo fvaccinarci tutti e questo incubo finisca»

20.57 Fiorello: «Tutti parlano di noi, Ama tu sei lo swiffer delle polemiche, l'ultima è che ti sei fatto il segno della croce prima di iniziare. poi perchè ieri ho parlato di Zingaretti...ma che è fidanzato con la D'Urso?. Achille Lauro è il mio piumologo di riferimento»

20.52 Fiorello fuori dall'Ariston vestito da tacchino nero in stile Achille Lauro. In platea al posto del pubblico tanti palloncini

20.52 Sigla dell'Eurovisione

20.29 Amadeus conferma che Irama si esibirà con un video delle sue prove generali: «Dietro ogni cantante c'è un grande lavoro, nin dipende da Irama, purtroppo potrebbe succedere ad un altri cantante, speriamo non ce ne sia bisogno. Irama sarà regolermente in gara»

20.26 Amadeus ed Elodie in diretta al Tg1 super coperti per non svelare l'abito. Elodie fa i complimenti a Matilda De Angelis

Seconda serata del festival di Sanremo 2021, questa sera si esibiranno gli altri 13 big in gara. Alla conduzione Amadeus insieme a Fiorello, Elodie co-conduttrice della serata. Ospite fisso Achille Lauro. Gli ospiti musicali saranno Laura Pausini neo-premiata ai Golden Globes 2021 per il brano “Io sì (Seen)” , Il Volo con un omaggio a Ennio Morricone insieme al figlio Andrea Morricone che dirigerà l’Orchestra del Festival, Gigliola Cinquetti con “Non ho l’età” e “Dio come ti amo”, Marcella Bella con “Senza un briciolo di testa” e “Montagne verdi”,Fausto Leali con le immortali “Mi manchi” e “Io amo” Gigi D’Alessio.

Come ieri sera si parte con l’esibizione delle 4 Nuove Proposte: Wrongonyou con Lezioni di volo, Greta Zuccoli con Ogni cosa sa di te, Davide Shorty con Regina e I Dellai con Io sono Luca. I due più votati dalla giuria demoscopica e dal televoto raggiungeranno Folcast e Gaudiano nella finale di venerdì sera.

I 13 Big in gara in ordine di uscita della seconda serata del Festival:



Orietta Berti,

Bugo,

Gaia,

Lo Stato Sociale,

La rappresentante di lista,

Malika Ayane,

Extraliscio,

Ermal Meta,

Random,

Fulminacci,

Willie Peyote,

Gio Evan,

Irama

