Scaletta quarta serata Festival di Sanremo 2021: l'ordine dei cantanti in gara, co-conduttrice e gli ospiti all'Ariston

La scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2021. Oggi, venerdì 5 marzo, è il giorno delle nuove proposte. Infatti, sarà scelto il vincitore della sezione: sono quattro i cantanti rimasti in gara - Davide Shorty, Folcast, Gaudiano e Wrongonyou - che si esibiranno all'inizio della puntata. Amadeus e Fiorello saranno affiancati da una nuova co-conduttrice: Barbara Palombelli, giornalista mediaset la cui presenza sul palco dell'Ariston ha prodotto più di una polemica in casa Rai. Tra gli ospiti ricordiamo Alessandra Amoroso e Mahmood. Ospiti fissi, ovviamente, Ibrahimovic e Fiorello.

LA SCALETTA: LA FINALE DELLE NUOVE PROPOSTE

Questa quarta Serata di Sanremo 2021 inizierà con l'esibizione dei quattro cantanti della categoria delle nuove proposte: Davide Shorty, Folcast, Gaudiano e Wrongonyou. Ad accompagnarli la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, già in giuria ad AmaSanremo, stasera sul palco dell'Ariston per la finale delle Nuove Proposte e la premiazione del vincitore.

«Sono molto emozionata - ha detto durante la conferenza stampa - anche perché non sono molto avvezza a palchi televisivi. Mi sento una madrina di questi giovani, che ho seguito con grande attenzione e ho cercato di guidare attraverso i miei consigli. Mi ritrovo molto, mi ricordo quando ero bambina, sognavo il podio, le sale da concerto. Rivedo quell'emozione, le aspettative, i sogni, sono felice di seguirli anche in questa fase finale e curiosa del risultato finale».

LA SCALETTA DELLA QUARTA SERATA: I CANTANTI IN GARA

La scaletta del venerdì del Festival di Sanremo 2021, come da tradizione, prevede che si esibiscano tutti i cantanti, i cosiddetti "big", in gara. Saranno quindi 26 le canzoni che ascolteremo e si tratterà del secondo ascolto per i telespettatori da casa. Ancora non è dato sapere l'ordine con cui scenderanno sul palco dell'Ariston di 26 campioni. Che per tanto - per ora - vi presentiamo in ordina alfabetico, in attesa che la Rai renda noto l'ordine di apparizione.

Aiello - "Ora"

Annalisa - "Dieci"

Arisa - "Potevi fare di più"

Bugo - "E invece sì"

Colapesce e Dimartino - "Musica leggerissima"

Coma_Cose – "Fiamme negli occhi"

Ermal Meta - "Un milione di cose da dirti"

Extraliscio feat. Davide Toffolo - "Bianca luce nera"

Fasma - "Parlami"

Francesca Michielin e Fedez - "Chiamami per nome"

Francesco Renga - "Quando trovo te"

Fulminacci - "Santa Marinella"

Gaia – "Cuore amaro"

Ghemon - "Momento perfetto"

Gio Evan - "Arnica"

Irama - "La genesi del tuo colore"

La Rappresentante di Lista - "Amare"

Lo Stato Sociale - "Combat Pop"

Madame - "Voce"

Malika Ayane - "Ti piaci così"

Maneskin - "Zitti e buoni"

Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band - "Il farmacista"

Noemi - "Glicine"

Orietta Berti - "Quando ti sei innamorato"

Random - "Torno a te"

Willie Peyote - "Mai dire mai (La locura)"

LA SCALETTA DELLA QUARTA SERATA DI SANREMO 2021: GLI OSPITI

Ovviamente Fiorello e Ibra. Il primo è una vera e propria colonna di questo Festival targata Amadeus, il secondo è fino ad oggi forse la delusione di questa edizione. Fino ad oggi Ibra ha funzionato a metà sul palco dell'Ariston, anche se ieri - specialmente nello spazio riservato a Mihajlović - il fuoriclasse del Milan è parso più a suo agio rispetto alla prima serata.

Oltre a loro e a Beatrice Venezi, ci saranno due ospiti musicali: Alessandra Amoroso e Mahmood, vincitore del Festival 2001 con Soldi. La prima ha raccontato tutta la sua emozione con un post su Instagram, nel quale ha raccontato l'attesa di salire sul palco di Sanremo: Ci siamo! Poche ore e sarò al teatro Ariston. ⁣⁣⁣

Il palco di Sanremo mi fa sempre un po’ paura ma questa volta non sarò sola, porterò con me un pezzetto della mia “famiglia itinerante”, quella formata dalle persone che ho scelto in questa vita fatta di musica, di note, di cuori che battono, voci che urlano, sudore che scende e sacrifici. ⁣⁣⁣In questo momento in cui le luci di (quasi) tutti i palchi sono spente, le accenderemo proprio su di loro e per loro, per questa famiglia che rende il mio sogno il mestiere più bello del mondo attraverso la sua professionalità. ⁣⁣⁣

“Mi chiamo Alessandra Amoroso e nella vita faccio la cantante”.

Non mancherà il quadro di Achille Lauro di cui dovrebbe essere protagonista proprio Fiorello.

LA SCALETTA DELLA QUARTA SERA DI SANREMO 2021: LA CO-CONDUTTRICE BARBARA PALOMBELLI

Oltre 20 anni in Rai non hanno evitato a Barbara Palombelli di essere al centro delle polemiche per la sua presenza - da volto Mediaset - alla quarta sera della kermesse canora. Molti volti di Viale Mazzini hanno vissuto come un'offesa alla professionalità dei giornalisti e delle persone che lavorano in Rai. Barbara Palombelli, da giornalista navigata, oggi in conferenza stampa ha dribblato ogni polemica con abilità.

Oggi, comunque è atteso un suo monologo dedicato alle donne. «Io ho scritto un monologo dedicato alle donne - ha annunciato che parla anche un pò di me e anche un pò di Sanremo. Sono stata tante volte a Sanremo - ha ricordato - sono stata anche in giuria, anche un anno in cui ci tirarono cose perché il nostro verdetto fu contestato. Il festival emoziona moltissimo e anche stasera mi emozionerà. Devo ringraziare Amadeus perché è una grandissima occasione perché raggiungere un pubblico così grande è davvero un fatto straordinario».

