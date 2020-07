Sanremo 2021, partito il totonome sulla conduttrice: in pole Chiara Ferragni e Paola Cortellesi. ​È stato definito il Festival del ritorno alla normalità, ma Sanremo 2021 sarà tutto fuorché normale. A partire dalla data, posticipata dal 2 al 6 marzo, fino al regolamento sulle votazioni. Unico elemento sicuro, la conduzione, affidata per il secondo anno di fila alla coppia dei record Amadeus – Fiorello.

Se i prensentatori di Sanremo2021 sono certi, c'è invece grande curiosità sulla possibilità di vedere una donna sul palco dell'Ariston. Curiosità che ha scatenato un vero e proprio totonome per i bookmakers. Gli analisti di Stanleybet.it credono anche nell’arrivo di una presentatrice donna per la co-conduzione e gli occhi sono tutti puntati su Chiara Ferragni a 5,00. L’influencer già lo scorso anno ha sfiorato il sogno di scendere le scalinate della kermesse, questa potrebbe essere la volta buona. A 6,00 c’è Paola Cortellesi. Per Maria De Filippi (a 7,00) la possibilità di un Sanremo bis è tutt’altro che remota visto che presenterà una prima serata su Rai 1 il prossimo mercoledì 25 novembre 2020. Stessa quota per Michelle Hunziker, Virginia Raffaele e Micaela Ramazzotti. Simona Ventura, che ha condotto il Festival nel 2004, è in lavagna a 21, mentre le signore della domenica Barbara D’Urso e Mara Venier sono proposte rispettivamente a 31 e 51.

