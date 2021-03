Sanremo 2021, chi è il motociclista che ha "salvato" Ibrahimovic: «Voleva guidare lui, ho detto no». Il motociclista che ieri sera ha dato un passaggio a Zlatan Ibrahimovic fino a Sanremo è stato in onda su Radio Monte Carlo all’interno di “Bonjour Bonjour”, il programma condotto da Monica Sale, Davide Lentini, Stefano Andreoli e Andro Merkù.

«È successo che ieri c'era un traffico impressionante e allora io nel pomeriggio ho deciso di uscire in moto. Stavo tornando a casa a Borgio Verezzi e, fermo nel traffico, vedo questo van nero con due persone a bordo e vedo che uno sembrava Ibrahimovic. Ho pensato: ‘Ma questo è Ibra’». Inizia così il racconto di Franco il motociclista che ha "salvato" Ibrahimovic dal traffico portandolo a Sanremo 2021. poi prosegue: «L'autista abbassa il finestrino e dice: ‘Ibra chiede se lo porti a Sanremo’. Sì certo ti porto, non c'è problema. Avevo un casco sotto la sella, ho chiamato mia moglie e le ho detto: ‘Sto accompagnando Ibra a Sanremo’ e lei non mi ha creduto. Io sono anche milanista. Ibra voleva guidare lui, però io gli ho detto ‘No no Ibra, guido io’».



«Quello che ha detto lui in televisione è vero - prosegue Franco - io sono un motociclista della domenica, non avevo mai preso l'autostrada in moto e la fortuna è che siamo andati ad Albenga a prendere l'autostrada verso Sanremo e c’erano pochissime auto e tutto sommato è stata una cosa piuttosto semplice.

Ibra è stato carinissimo, è una persona squisita. Mi ha chiesto come posso ringraziarti, mi ha detto che mi manderà la maglia. Non sono neanche riuscito a fare una foto perché quando siamo arrivati lui era di corsissima, è sceso dalla moto ed è entrato all'Ariston. Mia moglie alla fine mi ha creduto, il matrimonio è salvo».

