Fiorello ha gli incubi notturni: il tweet a sorpresa, il sogno di Amadeus a Sanremo 2021

Ultimo aggiornamento: 14:02

«Stanotte ho avuto un incubo», così afferma ironicamentes e facendo riferimento alla prossima edizione delche potrebbe nuovamete vederli come protagonisti. Il successo della passata kermesse canora ha spinto i vertici Rai a rinnovare la squadra vincente e pare che i due conduttori non si sarebbero tirati indietro.LEGGI ANCHE:In passato più volte è stato proposto a Fiorello di condurre il Festival, ma tutte le volte ha rifiutato e aveva anche detto che non lo avrebbe fatto mai, fino a quando a chiederglielo non è stato lo storico amico e amato collega Amadeus. Nella scorsa edizione Fiore ha capitolato, non nascondendo mai, sebbene sempre con ironia e battute, la sua difficoltà allo stare dietro a un sistema così grande e articolato come quello del festival musicale. Non sono mancate polemiche, liti, colpi di scena, ma pare che in fondo Fiorello non abbia disprezzato e sarebbe pronto a fare il bis, sebbene, scherzosamente, lo viva come un incubo.Recentemente lo showman ha confermato la sua partecipazione spiegando che sarà un Sanremo nuovo, dopo il coronavirus, che sarà una nuova scommessa e che è pronto a farla. «Che faccio? E' pesante fare Sanremo... Te ne dicono di tutti i colori... Non ho il carattere giusto, eppure l'ho fatto. Amadeus mi ha convinto e mi convincerà pure stavolta... Potrebbe essere l'ultima cosa. Faccio Sanremo, come va va, e chiudo la carriera», ha affermato in una diretta Instagram.