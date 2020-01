Sanremo 2020, Tosca in gara dopo 13 anni. L'annuncio in diretta di Amadeus

Ultimo aggiornamento: 22:12

in gara dopo 13 anni. Insieme aè Tosca la novità annunciata in diretta tv da Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo 2020. I cantanti passano così da 22 a 24 dopo un cambio di regolamento last minute e le polemiche degli ultimi giorni.Romana, classe 1967 Tiziana Tosca Donati, in arte Tosca, è la nuova cantante che parteciperà al prossimo Festival di Sanremo 2020. Insieme a lei anche Rita Pavone. Cantante, attrice eclettica, ricercatrice musicale e sperimentatrice, da sempre affascinata dalle musiche tradizionali di tutto mondo. Inizia il suo percorso artistico in una piccola compagnia teatrale di Checco Durante. È in un piano bar romano che approda alla musica e viene notata da Renzo Arbore, il quale la sceglie per la trasmissione televisiva “Il Caso Sanremo” con Lino Banfi. Tosca vinse il festival 24 anni fa in coppia con Ron con il brano 'Vorrei incontrarti fra cent'anni', manca da Sanremo da 13 anni, dal 2007, quando presentò la canzone 'Il Terzo Fuochista' . la sua prima volta sul palco dell'Arston, invece, avvenne nel 1992 quando partecipa nella categoria giovani con il brano “Cosa farà Dio di me”.