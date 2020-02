Sanremo 2020, quarta serata: quando si esibiranno i cantanti big in gara, gli ospiti e la scaletta

Festival di Sanremo 2020 Quarta Serata: la scaletta, l'ordine dei cantanti in gara, gli ospiti. Un Festival che è un successo di ascolti continuo.



Anche ieri Sanremo ha superato il 50%, toccando il 54,5%, un numero impressionante che non si vedeva dal 1997, dal Festival targato Mike Bongiorno e Piero Chiambretti.



Oggi, venerdì 7, nella quarta serata, Amadeus sarà affiancato sul palco da Francesca Sofia Novello, modella e fidanzata di Valentino Rossi, e Antonella Clerici, conduttrice (anche di Sanremo) e volto storico della Rai nella quarta serata Sanremo 2020. Non mancheranno inoltre Fiorello e Tiziano Ferro, presenze fisse sul palco dell’Ariston.



Sul palco si rivedranno i 24 big in gara le cui canzoni saranno votate dalla Sala Stampa, Tv, Radio e Web. Continuerà anche la gara delle Nuove Proposte con una sfida tra le 4 canzoni rimaste: due di loro saranno eliminate dopo una votazione con il "sistema misto" (Giuria Demoscopica che vale il 33%, giuria della Sala Stampa che vale il 33% e Televoto che vale il 34%). Stasera sarà decretato il vincitore delle Nuove Proposte del festival di Sanremo 2020. I primi a sfidarsi saranno Leo Gassmann contro Fasma. Poi a seguire Tecla contro Marco Sentieri.



Gli ospiti saranno il rapper Ghali, Dua Lipa e Gianna Nannini. E, minuto dopo minuto, leggi le Pagelle della terza serata di Sanremo con le cover.



Paolo Jannacci: (testo e significato di “Voglio parlarti adesso”)

Rancore: (testo e significato di “Eden”)

Giordana Angi: (testo e significato di "Come mia madre”)

Francesco Gabbani: (testo e significato di "Viceversa”)

Raphael Gualazzi: (testo e significato di “Carioca”)

Anastasio: (testo e significato di “Rosso di rabbia”)

Pinguini Tattici Nucleari: (testo e significato di “Ringo Starr”)

Elodie: (testo e significato di “Andromeda")

Riki: (testo e significato di “Lo sappiamo entrambi”)

Diodato: (testo e significato di “Fai rumore”)

Irene Grandi: (testo e significato di “Finalmente io”)

Achille Lauro: (testo e significato di “Voglio parlarti adesso”)

Piero Pelù: (testo e significato di “Gigante”)

Tosca: (testo e significato di “Ho amato tutto”)

Michele Zarrillo: (testo e significato di “Nell’estasi o nel fango”)

Junior Cally: (testo e significato di “No grazie")

Le Vibrazioni: (testo e significato di "Dov'è")

Alberto Urso: (testo e significato di “Il sole ad est”)

Levante: (testo e significato di “Tikibombom”)

Bugo e Morgan: (testo e significato di “Sincero”)

Rita Pavone: (testo e significato di "Niente (Resilienza 74)”

Enrico Nigiotti: (testo e significato di “Baciami adesso”)

Elettra Lamborghini: (testo e significato di “Musica (e il resto scompare")

Marco Masini: (testo e significato di "Il confronto")