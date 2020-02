Sanremo 2020, Georgina Rodriguez incanta l'Ariston. Poi la gag di Amadeus con la maglia dell'Inter

Sanremo 2020 , Georgina Rodriguez incanta l'Ariston con un abito chiaro a sirena. La moglie di Cristiano Ronaldo ha fatto il suo esordio al Festival. Poi la gag di Amadeus con la maglia dell'Inter.

Il conduttore si è presentato con sciarpa e e giacca per nascondere la maglia dell'Inter che indossava sotto. Una volta "scoperto il misfatto", Georgina Rodriguez ha esclamato: «Non mi piace niente». Amadeus si è inginocchiato per chiedere scusa. Risate in sala. Presente anche Cristiano Ronaldo.

Ultimo aggiornamento: 21:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA