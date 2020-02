Sanremo 2020, Fiorello sveglia all'alba Amadeus: il conduttore apre in piagiama/Video

Sanremo 2020, Amadeus e Fiorello. Alla fine Fiorello ha trovato la porta giusta, ha bussato alle 6.42 del mattino e un assonnatissimo Amadeus gli ha aperto in pigiama. Il tutto è finito in un video sul profilo Instagram di Fiorello. Pantaloni blu e giacca celeste, il pigiama non proprio glamour di Amadeus non è passato inosservato allo showman siciliano che ha voluto mostrare l'amico conduttore dalla testa ai piedi, accompagnando il video da sonore risate.



LEGGI ANCHE: La confessione hot di Barbara D'Urso: «Io e Raz Degan siamo andati a letto insieme»

Poi la messa in guardia sulle esternazioni pubbliche: «Lo sai che più tardi c'è la conferenza stampa?», ha chiesto Fiorello ad Amadeus che annuiva con gli occhi ancora semichiusi. «Tutti i giorni c'è la conferenza stampa! Ti rendi conto?», chiede Fiorello. Amadeus preoccupato replica: «È tu tutto i giorni mi vieni a svegliare?» «Ti rendi conto in cinque conferenze stampa cosa puoi combinare?», è la battuta finale di Fiorello.

Ultimo aggiornamento: 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA