Sanremo 2020, Diletta Leotta e Rula Jebreal sono le donne del primo giorno di Festival: «La quiete prima della tempesta»

Stasera si comincia. La tanto attesa 70° edizione del Festival di Sanremo è arrivata. E a condurre le danze di oggi 4 febbraio saranno Rula Jebreal e Diletta Leotta, le prime due donne scelte da Amadeus come co-conduttrici. In tanti si son chiesti come le due hanno scelto di prepararsi al grande evento. La risposta è arrivata dai loro profili social.

La conduttrice sportiva Diletta Leotta si è mostrata sorridente sul suo profilo Instagram, in diretta dalle poltrone rosse dell'Ariston. «Mettetevi comodi, lo show sta per iniziare», ha scritto.



La giornalista e scrittrice palestinese Rula Jebreal ha invece pubblicato una story su Instagram, con un tocco più profondo. Lo sguardo concentrato nella penombra e una frase emblematica: "La quiete prima della tempesta". Questa sera, la Jebreal leggerà un brano contro la violenza sulle donne.

Spazio anche a tanti ospiti questa sera d'esordio del Festival. A partire da Al Bano e Romina e Romina Power, che canteranno un inedito firmato da Cristiano Malgioglio. Salirà sul palco dell'Ariston anche il cast del nuovo film di Gabriele Muccino «Gli anni più belli»: Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria ed Emma Marrone, che canterà una canzone del suo nuovo disco "Fortuna" e poi diletterà il pubblico con un un medley dei suoi più grandi successi. A condire il tutto i due "mattatori" Fiorello e Tiziano Ferro, che presenzieranno a tutte le serate del Festival.

Ma soprattutto, ci saranno i cantanti in gara. Questa sera si esibiranno 12 dei 24 big: Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Rita Pavone, Riki, Vibrazioni e Alberto Urso. Ma non solo, anche 4 delle 8 Nuove Proposte: Eugenio in via di Gioia, Fadi, Leo Gassman e Tecla Insolia.



