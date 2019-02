Sanremo 2019, la scaletta con tutti i duetti previsti nella quarta serata

Questo l'ordine di uscita degli artisti al festival di Sanremo, stasera per la serata dei duetti:

Federica Carta e Shade con Cristina D'Avena,

Motta con Nada,

Irama con Noemi,

Patty Pravo e Briga con Giovanni Caccamo,

Negrita con Enrico Ruggeri e Roy Paci,

Il Volo con Alessandro Quarta,

Arisa con Tony Hadley e i Kataklò,

Mahmood con Guè Pequeno,

Ghemon con Diodato e Calibro 35,

Francesco Renga con Bungaro,

Eleonora Abbagnato e Friedemann Vogel,

Ultimo con Fabrizio Moro,

Nek con Neri Marcorè,

Boomdabash con Rocco Hunt e i Musici Cantori di Milano,

The Zen Circus con Brunori Sas,

Paola Turci con Beppe Fiorello,

Anna Tatangelo con Syria,

Ex-Otago con Jack Savoretti,

Enrico Nigiotti con Paolo Jannacci e Massimo Ottoni,

Loredana Bertè con Irene Grandi,

Daniele Silvestri e Rancore con Manuel Agnelli,

Einar con Biondo e Sergio Sylvestre,

Simone Cristicchi con Ermal Meta,

Nino D'Angelo e Livio Cori con i Sottotono.

Chiudono Achille Lauro con Morgan.

Al miglior duetto andrà un premio speciale. Cambia la modalità di voto: il televoto pesa per il 50%, la sala stampa per il 30%, la giuria degli esperti per il 20%. Non vota più la demoscopica. A fine serata verrà messa a punto una nuova classifica, in base alla media tra le percentuali di voto ottenute durante la quarta serata ( duetti) e quelli delle serate precedenti.

