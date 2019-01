Sanremo, anche Morgan sul palco dell'Ariston: canterà con Achille Lauro

di Alessio Esposito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo le due partecipazioni con i Bluvertigo, Morgan torna a Sanremo. Ma non da concorrente. Marco Castoldi sarà infatti protagonista della quarta serata del, quella dedicata ai duetti, quando accompagnerà sul palco dell'Ariston il rapper Achille Lauro con la canzone "Rolls Royce". Morgan ha provato più volte a partecipare al Festival e, in tempi recenti, ha anche dichiarato di sognare di ricoprirne la carica di direttore artistico. Eppure la sua storia con Sanremo è piuttosto controversa: nel 2010 era stato inserito nella lista dei cantanti in gara, ma venne escluso a pochi giorni dall'inizio a causa di un'intervista in cui ammetteva di fare uso di cocaina. Nel 2016 Morgan ha partecipato al Festival con la band storica dei Bluvertigo, dopo aver già calcato il palco dell'Ariston con la medesima formazione nel 2001, ma non si è mai esibito da solista.L'ex giudice di X Factor non sarà l'unico ospite speciale della quarta serata: sul palco saliranno, fra gli altri, anche Manuel Agnelli (con Daniele Silvestri), Cristina D'Avena (con Federica Carta e Shade), Irene Grandi (con Loredana Bertè), Ermal Meta (con Simone Cristicchi) e Fabrizio Moro (con Ultimo). Dopo le polemiche, per Morgan arriva la tanto attesa chance a Sanremo. Che sia il preludio di una partecipazione da concorrente nella prossima edizione? Non resta che aspettare la serata dell'8 febbraio.