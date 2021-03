Sanremo 2021, le pagelle della terza serata: i voti alle cover dei cantanti. Fedez-Michielin non entusiasmano, Random 3

Sanremo 2021, le pagelle della terza serata: le cover dei cantanti in gara.

Dopo le prime due serate, in cui i 26 campioni hanno presentato le loro canzoni in gara, come da tradizione, la serata del giovedì del Festival è dedicata ai duetti e alle cover. Si esibiranno tutti i cantanti del Festival (Irama sempre in video) e anche le esibizioni di oggi concorreranno alla classsifica generale e finale. Domani e sabato, invece, riascolteremo tutte le canzoni in gara. E, ovviamente, non possono mancare le Pagelle di Leggo.

LE PAGELLE DELLA TERZA SERATA DI SANREMO LE COVER

NOEMI con NEFFA - Prima di andare via 6.5

A suon di funky. L’autore è un po’ fuori fuoco (parrebbe per un problema di audio Rai), almeno all’inizio, e la “rossa” prende in mano con grinta la situazione. Noemi, d’altronde, in questo mood ci sguazza davvero come un pesce nel mare. La bella anima soul di Neffa finalmente vien fuori a registro e la performance approda in porto con sicurezza (con tanto di citazione dei riff di fiati di Superstition).

FULMINACCI con VALERIO LUNDINI e ROY PACI - Penso positivo 9

“Quest'onda che viene e che va”, il grido di puro ottimismo di “Io penso positivo”- l’onda che Jovanotti rovesciò sui suoi fan nel 1994, ritorna. Con il cantautore romano l’ironia folle del comico Valerio Lundini e la tromba sparatissima di Roy Paci. Ottima esecuzione. Energizzante, anche più dell’originale. Bravo Fulminacci.

FRANCESCO RENGA con CASADILEGO - Una ragione di più 4

Il successo di Ornella Vanoni, firmato dai fratelli Reitano, Mino e Franco, e da Califano nel 1970, riproposto qui in una versione di schizofrenia sonora e stilistica: lui smorza il tenorile spinto che gli piace assai, lei cerca di librarsi con difficoltà in acuti e sovracuti assai rischiosi. Un pasticcio.

EXTRALISCIO feat DAVIDE TOFFOLO con PETER PICHLER - Rosamunda 7,5

A ritmo di polka, il palco diventa una balera scatenatissima, tra chitarre che roteano e una coppia (maschile) del ballo liscio. Ad un tratto l’incursione del “Casatchok” che ci sta come il cacio sui maccheroni. C’è grande orecchio in tutto questo, c’è bella fantasia musicale e goliardica sfrontatezza. Promossi.

FASMA con NESLI - La fine 6

Il problema Rai all’audio li costringe a interrompersi e a ricominciare. Qui ci sono sia l’autore che interprete della canzone che Tiziano Ferro nel 2011 rese famosa. Vent’anni di differenza, Nesli-Fasma per cantare insieme, rabbia, disagio e riscatto. Senza infamia e senza lode, sufficiente, niente più.

BUGO feat. PINGUINI TATTICI NUCLEARI 4.5 - Un’avventura

All’attacco deboluccio di Bugo, vorrebbe dare una scossa all’”Avventura”-cover Zanotti, frontman dei Pinguini. Ma la qualità non si alza più di tanto, restiamo dalle parti di un karaoke con pochi guizzi personali. Per fortuna la vena creativa di Mogol-Battisti è come roccia

FRANCESCA MICHIELIN e FEDEZ 6,5 - Medley “Felicità”

Il duo incuriosisce con un medley che tira in ballo due brani distanti tra loro 20 anni. Minimo comunicatore sono “le cose in comune”. Sandra e Raimondo, alias MIchielin e Fedez, si lanciano in un’idea vincente. Anche se l’esecuzione non è perfetta e i salti con la voce spericolati. Dentro c’è una macedonia: Del verde (Calcutta), Le cose in comune (Silvestri), Non amarmi (Aleandro Baldi e Francesca Alotta), Fiumi di parole (Jalisse), Felicità (Al Bano e Romina).



IRAMA - Cirano 7,5

C’è da dire che sentire qui la voce di Francesco Guccini che attacca la canzone fa un certo effetto. Irama - del quale si ascolta la registrazione della prova perché è in quarantena fiduciaria - sa il fatto suo. E conduce la stupenda “Cyrano” in modo autorevole fino alla fine. Così il manifesto del 1996 contro il sistema, show business compreso, ha una sua grintosa attualità in bocca al 25enne fan del maestro emiliano.

MÅNESKIN con MANUEL AGNELLI - Amandoti 7

Spruzzate di rock colorato ed energico. Manuel Agnelli ospite d’eccezione dei quattro giovanotti glamour-rock in un brano del leader degli CCCP, Giovanni Lindo Ferretti che ha fatto storia anche per la Nannini. Una gran bella versione di una pietra miliare del rock italiano.



RANDOM con THE KOLORS - Ragazzo fortunato 3

Il palcoscenico dell’Ariston si trasforma d’un tratto in una sala biliardo dove si organizza il Festival della Stecca. Vince Random. Non portano alcun aiuto i Kolors che schitarrano vanamente. L’onda lunga dell’ottimismo jovanottesco si ritira timidamente in risacca.

WILLIE PEYOTE con SAMUELE BERSANI - Giudizi universali 9

Due cantautori che non conoscono confini musicali. A Willie Peyote il plauso per uscire dal rap con la semplicità di uno che sa e a Bersani quello di essere versatile (come pochi) mettendo al servizio di un giovane collega uno dei suoi cavalli di battaglia. Senza fronzoli, con l’eleganza della semplicità. L’applauso scatta naturalmente.

