Sandra Milo , gaffe "hot" a Vita in diretta: «Si accoppia con chiunque...». Imbarazzo in studio. L'inviata d'onore del programma di Rai1 oggi era in collegamento con la figlia Debora Ergas da Castiglione della Pescaia. Ma durante le interviste di rito per conoscere a fondo il posto, Sandra Milo avrebbe rivolto all'ospite una domanda piuttosto bizzarra.

LEGGI ANCHE: Andrea Delogu, "incidente" a Vita in Diretta: costretta ad abbandonare lo studio. «Masi continua tu»

Il collegamento era in un'oasi dedicata ai fenicotteri rosa. L'attrice dunque ha chiesto: «La fenicottera si accoppia con chiunque o è fedele?». L'intervistata ha risposto che il volatile tende a essere "fedele" e a quel punto Sandra Milo ha chiosato: «Bene, un uccello fedele». Risate in studio.

Ultimo aggiornamento: 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA