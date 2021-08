Sandra Milo torna in scena e stupisce tutti: «GF Vip? Non mi dispiacerebbe»

Sandra Milo torna in scena a teatro ed è «veramente contenta». Dopo lo stop a causa della pandemia torna a calcare i palcoscenici teatrali con uno spettacolo esilarante. Una commedia ironica, che si chiama «Ostriche e caffè americano», ricca di colpi di scena e sarcasmo che vedrà l'attrice vestire i panni di un uomo.

Sandra Milo torna a teatro e, ai microfoni di Novella 2000, ci racconta il suo spettacolo e stupisce tutti aprendo ad una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip.

«Ostriche e caffè americano è uno spettacolo molto interessante - racconta Sandra -, una commedia inedita di Walter Palamenga che è anche il regista. Un inno alla femminilità in tutte le sue declinazioni. Sto avendo la fortuna di lavorare con attori bravissimi che mi danno carica. La storia parla di un gruppo di drag queen ed io sono l'unica donna sul palco, anche se interpreto il ruolo di un uomo».

Il suo personaggio, racconta, è George e scoprirà di aver avuto un figlio in passato e che anche lui desidera diventare una drag queen. Ne succederanno di tutti i colori, perché questo ragazzo non sa la verità, e sarà proprio Sandra, alias George, a doverglielo dire. Sarà uno spettacolo in cui si recita, si balla e si canta.

«Mi è piaciuto molto ribadire il concetto di uguaglianza. Se ne parla troppo poco purtroppo. In effetti tutti siamo in grado di generare la vita. Il progetto è nato da un gruppo di amici che frequento da tempo: Luca Arcangeli e Walter Palamenca, che è direttore artistico dell’Eco teatro di Milano. L’idea ci affascinava e siamo fieri di aver avuto anche il sostegno del Comune della città. E finalmente, dopo tanto tempo di restrizioni, siamo pronti al debutto».

Ma non è finita qui. Sandra Milo, infatti, parlando del suo spettacolo non ha nascosto che le piacerebbe molto partecipare al GF Vip. Non solo teatro, dunque, ma anche il mondo televisivo, dove le piacerebbe tornare. Sandra Milo ha confessato, infatti, che non le dispiacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip: «Assolutamente sì. Non mi dispiacerebbe partecipare al GF Vip. Quelli sono momenti in cui ci si può raccontare senza filtri. Al pubblico questo interessa molto. Il pubblico potrebbe appassionarsi alla mia storia? Oggi l’età di un personaggio non conta più. Si pensi a Mara Maionchi o Orietta Berti, sono amatissime dai giovani perché oltre a trasmettere positività sono dei punti di riferimento per le nuove generazioni».

Chissà se Alfonso Signorini accoglierà le parole di sandra Milo e non ci faccia un pensierino per far partecipare l'attrice al suo programma dedicato ai «vipponi».

