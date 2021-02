Fiori, tavola e candele per San Valentino colorate di rosso. Il fai-da-te per il giorno più romantico

ANCONA - La canzone parla de “La vie en rose” ma il giorno di San Valentino diventa decisamente rossa. Cuori, fiori, tavola, candele, facciamo che il rosso domini la casa ma a piccole dosi, perché non si deve mai esagerare.

I due ambienti

Sono due gli ambienti ideali per “romanticizzare” la casa. Lì dove si svolge la cena ed ovviamente la camera da letto. In rete, ci sono valanghe di idee simpatiche da sfruttare. Non male far trovare qualche palloncino gonfiato ad elio a cui si agganciano bigliettini con parole affettuose. Simpaticissimo creare un Love Tree. Prendere un bel ramo anche fornito di rametti spoglio. Infilarlo in un vaso e con delle mollettine rosse appendere fotografie e bigliettini. Bello anche il Love Wall.

Ossia creare un collage a forma di cuore con tante polaroid di momenti importanti vissuti come coppia o anche semplicemente con dei post-it coloratissimi. Divertentissimo creare lo scrigno delle ragioni per cui ci si è innamorati. Una scatola decorata con la scritta “50 sfumature per cui ti amo” e dentro 50 bigliettini da leggere insieme. Per i più coraggiosi esiste anche la versione “365 ragioni per cui ti amo”.

I boccali e i piatti

Da sfruttare anche i boccali in vetro. Come lanterne, magari avvolgendoli di cartoncino rosso con un cuore intagliato. Ma in questi tempi in cui non possiamo spostarci perché non vestire il barattolo con una vecchia mappa geografica e mettere dentro tanti bigliettini per indicare dove si vorrebbe andare? Quello estratto diventerà una meta dove andare insieme una volta tutti vaccinati. È come il messaggio arrotolato appeso ad un filo in una bottiglia (idea che vale sempre) ma più trendy.

Poi, ci sono delle idee romantiche da mettere nel piatto. Cubetti di ghiaccio dove sono imprigionati dei petali, delle roselline, semplicemente del glitter e che terranno al fresco Prosecco o Champagne. Bastoncini di legno dove s’incollano cuori per i finger food e bicchieri dal bordo zuccherato che trasformano qualsiasi cocktail in “Love Potion”. Per farlo, immergere il bordo del bicchiere nel succo di limone, poi nello zucchero e ripetere più volte l’operazione. Rendere lo zucchero sfizioso, ad esempio con petali di rose.

La ricetta è semplice: calcolare ogni 100gr di zucchero, 20 gr di petali ovviamente non trattati. Frullare il tutto nel mixer ad intermittenza per evitare che si surriscaldino le lame. Per i golosi, ricordarsi delle gelatine a forma di cuore: centrifugare 300 gr di frutta (limone, ananas, arance) senza buccia con 100 gr di zucchero e mettere in un pentolino con il succo di un limone.

Togliere dalla fiamma ed aggiungere 12 gr di foglia di colla di pesce messa in ammollo. Versare negli stampini per il ghiaccio (ideali quelli in silicone a forma di cuoricini), 4 ore di frigo, sformare e cospargere di zucchero a velo. Si conservano in frigo per una settimana.



Infine, tradizionale ma sempre efficace, la caccia al tesoro dove un indizio tira l’altro, il finale lo decidete voi.

