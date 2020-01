Musica gospel a San Severino per il nuovo centro giovanile

SAN SEVERINO - L’associazione “La voce del Cuore per la Chirurgia”, in collaborazione con “Quelli che… non solo Gospel” di Montegranaro propone oggi, lunedì 6 gennaio, alle ore 17,30 al Teatro Feronia di San Severino Marche un concerto di musica gospel per raccogliere fondi a sostegno delle attività dei giovani. «Non siamo nuovi - sottolinea il presidente Gabriella Accoramboni - a questo tipo di iniziativa e, nel solco di quanto proposto con successo a Porto San Giorgio nel 2015, abbiamo accettato ben volentieri l’invito rivoltoci da “Quelli che… non solo Gospel” a sostenere una raccolta fondi per l’avvio di un centro di aggregazione giovanile in città promossa dal sindaco Rosa Piermattei e dell’assessore Vanna Bianconi». © RIPRODUZIONE RISERVATA