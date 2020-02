Covatta e Catella a Teatri d'autore Sul palco il riscaldamento globale

SAN LORENZO IN CAMPO - Giovedì, 6 febbraio, Teatri d’Autore torna al Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo con 6° (sei gradi), uno spettacolo di Giobbe Covatta e Paola Catella. Il numero 6 rappresenta l’aumento in gradi centigradi della temperatura del nostro pianeta. Tutto ciò che vedremo nel corso dello spettacolo è collocato nel futuro in diversi periodi storici nei quali la temperatura media della terra sarà aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei gradi. I personaggi che vivranno i queste epoche saranno i nostri discendenti e avranno ereditato da noi il nostro patrimonio economico, sociale e culturale ma anche il mondo nello stato in cui glielo avremo lasciato. Ma come sarà il mondo la cui temperatura media sarà più alta di un grado rispetto ad oggi? E quando i gradi saranno due? E tre? E quattro? E cinque? E sei? Da Giobbe Covatta uno spettacolo dove comicità, ironia e satira si accompagnano alla divulgazione scientifica su quelli che sono senza dubbio i grandi temi del nostro secolo: sostenibilità del pianeta e delle sue popolazioni. In scena nello spettacolo – prodotto da L’Uovo Teatro Stabile d’innovazione Onlus – anche Ugo Gangheri, i costumi sono di Chiara Defant. Informazioni e biglietti: 0721849053, 3666305500. Inizio spettacolo ore 21,15. © RIPRODUZIONE RISERVATA