Il nuovo videoclip del cantautore Bravi presentato alla Festa del cinema di Roma porta la firma del regista Sorcinelli di San Costanzo

SAN COSTANZO - Il nuovo videoclip del cantautore umbro Michele Bravi, “Cronaca di un tempo incerto”, presentato in anteprima ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma dedicata alle nuove generazioni, vede la firma di Nicola Sorcinelli, il noto giovane regista di San Costanzo, attualmente impegnato nella lavorazione del suo primo film e in una serie originale per Netflix.

«È stato un vero piacere continuare questa collaborazione con Michele! Abbiamo realizzato questo video con un approccio cinematografico e presentarlo alla Festa del cinema è un grandissimo onore. Vederlo su grande schermo, in sala, con tutta queste persone è stato molto emozionante», racconta Sorcinelli. Il video segna la seconda collaborazione di Nicola Sorcinelli con Bravi. Il primo girato insieme, “Mantieni il bacio”, è stato uno tra i più visti della scorsa stagione, milioni di visualizzazioni su youtube, per un brano che ha vinto anche un disco d’oro.

Sorcinelli, ha iniziato il suo percorso artistico durante l’infanzia tra i banchi di scuola. Da subito viene selezionato nei più importanti festival internazionali, ad oggi ha all’attivo più di 90 riconoscimenti. Con “Moby Dick” ha vinto il Nastro d’Argento, per poi essere presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. “Ape Regina” prodotto da Wildside e Rai Cinema ha partecipato alla festa del Cinema di Roma dove ha vinto il premio Alice nella Città. Per Bravi, che al Festival di Sanremo era accanto ad Arisa nella serata dedicata alla canzone d’autore, «“Cronaca di un tempo incerto” è l’occasione perfetta per me e per il mio pubblico di celebrare la forza della ripartenza». Nel video, Bravi, co-autore della sceneggiatura, è affiancato dall’attore Sergio Albelli.

