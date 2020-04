San Costanzo Show, "State a casa! Veniamo noi da voi!"

FANO - Il San Costanzo Show ha iniziato a intrattenere il grande pubblico con un doppio appuntamento a settimana in tutte le tv della regione. Collegati ognuno dalla propria casa, i comici tratteranno gli argomenti più caldi della clausura: Rosa della Cecca ci parlerà delle norme da rispettare in quarantena; Orietta Pedotti parlerà della sua vita in casa e delle sue soluzioni per poter parlare con qualcuno. E poi tutti gli altri comici si sbizzarriranno in video, personaggi e interviste improbabili. Lo Show della quarantena ha il motto "State a casa! Veniamo noi da voi!".

La trasmissione verrà trasmessa in 2 puntate a settimana, nella fascia serale, grazie alla preziosa collaborazione di Fano TV, TV Centro Marche, Rossini TV, Tele 2000, Rete8-Vga.

Gli orari di messa in onda sono pubblicati sulle pagine social di Facebook, Instagram e Twitter del San Costanzo Show. Il San Costanzo Show resiste alla quarantena e nonostante la tournèe fermata dal virus decide di passare dal teatro live al web e la TV grazie anche al sostegno della Regione Marche. © RIPRODUZIONE RISERVATA