SAN BENEDETTO - Un’occasione di evasione e di invasione con un ulteriore mix di nuove scritture e testi classici. Il senso della nuova stagione teatrale di San Benedetto, che inizierà praticamente subito, l’8 e 9 ottobre al teatro Concordia (orario spettacoli 20,45), è stato sintetizzato da Daniela Rimei dell’Amat che ieri ha presentato, insieme al presidente dell’Associazione marchigiana attività teatrali Piero Celani, al presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani e all’assessore alla cultura del Comune Lina Lazzari il cartellone dell’inverno 22-23.

I temi

L’empowerment femminile - vale a dire la presa di coscienza del proprio potere da parte delle donne - è sicuramente una delle linee guida di quest’anno si apre appunto “Perfetta”, ultimo monologo di Mattia Torre – giovane autore fra i più influenti e attivi: una radiografia sociale, emotiva e fisica, di 28 comici e disperati giorni della vita femminile, “Perfetta” mescola sferzate di comicità a riflessioni amare e profonde. Ancora le donne protagoniste con “Il marito invisibile” commedia scritta e diretta da Edoardo Erba sulla scomparsa della vita di relazione. Un viaggio quanto mai attuale nella realtà virtuale di Fiamma e Lorella, amiche cinquantenni che non si vedono da tempo, si incontrano in una videochat.



La tragedia



Dall’attualità alla tragedia classica, l’“Edipo re” è la favola nera” del Teatro dell’Elfo, viaggio visionario e musicale in compagnia di Edipo, «colui che sogna i sogni profondi». Ferdinando Bruni e Francesco Frongia continuano dunque la loro ricerca di segni perturbanti. Con “Amanti”, invece, si torna alla commedia, scritta e diretta Ivan Cotroneo sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, le relazioni di lunga durata e sulle avventure. Insomma, sulla ricerca della felicità. Il successivo “Addio fantasmi” è invece uno spettacolo di Chiara Lagani e Luigi De Angelis, sulla storia di una donna alle prese con il vuoto di un’assenza. In scena unque va il romanzo di Nadia Terranova, finalista al Premio Strega 2019, mettendo al centro il rapporto tra due donne. Ancora sentimenti in “Cuori scatenati”, esilarante pièce di Diego Ruiz, Nella divertentissima commedia degli equivoci in scena ci saranno Sergio Muñiz sull’analisi del classico “ritorno di fiamma”. “Mettici la mano”, con la regia di Alessandro D’Alatri, chiuderà il cartellone, ad aprile. Tutti gli spettacoli saranno in doppia serata come accade oramai da tre anni visto che il Concordia di San Benedetto - unico teatro rimasto - può ospitare solo 312 persone alla volta. «Non siamo semplici sponsor - spiega il presidente del Bim - e speriamo che la sytagione sia presto affiancata da un progetto per le scuole. Il nostro Consorzio in pochi anni è passato a destinare da 4 a 400mila euro per la cultura in generale e i progetti d’istruzione, ci teniamo». Una richiesta che l’assessore Lazzari ha promesso di realizzare.



Gli abbonamenti



Intanto tutti coloro che erano titolari di un abbonamento l’anno scorso avranno pochissimi giorni, dal 27 al 30 settembre, per i rinnovi mentre chi vorrà sottoscriverne uno nuovo avrà solo dal 1° al 4 ottobre. Info sul sito dell’Amat o su quello del Comune. Telefono 071-2072439.