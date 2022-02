Lo sbarco dei Tiromancino con una doppia data nelle Marche, prima al PalaRiviera di San Benedetto poi al Teatro La Fenice di Senigallia

SAN BENEDETTO - Si rimette in moto la macchina dei live. Seppure con le attuali restrizioni sulle capienze, la musica dal vivo torna sui palchi di teatri e palasport. Subito nel weekend doppia data nelle Marche dei Tiromancino: domani al PalaRiviera di San Benedetto del Tronto e sabato al Teatro La Fenice di Senigallia. Mentre stasera al Teatro Lauro Rossi di Macerata è previsto l’avvio delle audizioni di Musicultura con l’ospitata di Cristina Donà. Ma l’accelerata dei concerti arriverà con la bella stagione, in attesa del boato del Del Conero per Vasco (26 giugno).



Gli annunci

É una pioggia di annunci quella che arriva sull’estate 2022. Dai club alle arene, fino agli stadi. Il popolo del rock riconquista i propri spazi. A dare notizia dei primi artisti in arrivo è il Mamamia di Senigallia che ha già comunicato tramite i social tre spettacoli: il 6 maggio i Subsonica, il 9 luglio Gemitaiz e il 30 luglio Franco 126 (prevendite Ticketone). «Finalmente è tornato quel fermento che è mancato per ben due anni - commenta soddisfatto Francesco Rossetti, titolare del Mamamia - stiamo riacquistando una certa fiducia, anche se la ripresa è una strada tutta in salita». Prima di tutto, per rilanciare l’economia dei live, servirebbe un ulteriore allentamento delle restrizioni ancora in vigore». Il settore, infatti, si augura che dal 1 aprile decada definitivamente il limite sulla capienza. «Dobbiamo a tutti i costi tornare al 100% della capienza - prosegue Rossetti - altrimenti sarà un problema per chi lavora in questo settore». E tra gli artisti in tour si riaffacciano anche le band straniere. Al Parco Miralfiore di Pesaro faranno tappa i Dinosaur Jr (7 giugno, prevendite Vivaticket).

Le arene

L’agenzia Best Eventi ha calato gli assi per la stagione estiva al Parco della Pace a Servigliano di Fermo. Dopo il trionfo a Sanremo in coppia con Mahmood, Blanco passerà anche dalle Marche con il Blu Celeste Tour (23 luglio, prevendite Ticketone, Vivaticket, Ciaotickets). Mentre il 27 agosto, sempre a Servigliano, sarà la volta degli Psicologi (prevendite Ticketone e Ciaotickets). Ma il clou degli eventi estivi non può che essere l’atteso concerto ti Vasco allo Stadio del Conero di Ancona (prevendite Ticketone). Era il 2011 quando il Komandante mandava in visibilio per l’ultima volta i fan arrivati ad Ancona da tutta Italia. Chi avrebbe mai immaginato che ci sarebbe stata un’assenza di ben 11 anni. E pensare che Vasco ha da sempre un legame molto profondo con le Marche e con il capoluogo in particolare. Ma adesso quell’attesa può essere spezzata. Il Blasco è pronto a fare il suo grande ritorno. Prevendite atti e sul circuito Ticketone.

La rivelazione

Dovranno pazientare ancora un po’, invece, i fan dei Maneskin. La band rivelazione del rock italiano ha dovuto spostare tutto il tour europeo. Quindi la data zero, inizialmente prevista per il 18 marzo alla Virtifrigo Arena di Pesaro, è stata posticipata. Molto probabilmente il prossimo primo marzo verrà annunciato il recupero.

