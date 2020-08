“Preferisco il rumore del mare”, doppio show alla Palazzina Azzurra

SAN BENEDETTO - Doppio spettacolo per “Preferisco il rumore del mare” martedì primo settembre alle ore 19 e alle 21 alla Palazzina Azzurra di San Benedetto. Lavorare, lavorare, lavorare... preferisco il rumore del mare! È proprio da qui che nasce l'ispirazione per questa performance a drammaturgia d'autore. Vivaci stralci di vita si alterneranno a momenti di poesia legati agli elementi protagonisti di questa meravigliosa città: il mare e le sue onde. Onde che non saranno solo quelle del mare, ma anche quelle dell’animo umano che spesso sono calme e placide e altre volte sono in totale subbuglio.

Nasce dal cuore la voglia di mettere in scena uno spettacolo che mescoli tutti questi elementi umani e naturali, grazie alle voci di grandi autori della scena teatrale italiana e della letteratura, soprattutto all’interno della cornice di San Benedetto. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria al 3205308496. © RIPRODUZIONE RISERVATA