Per la assegna In Art 13 raffinati appuntamenti transculturali: da non perdere gli omaggi a Piaf, Testa, Gaber e il concerto di Sanin

SAN BENEDETTO - Rinascenza è il nome dell’associazione, profetico se si pensa che la V edizione della rassegna letteraria e musicale In Art torna dopo gli anni del Covid. Da martedì la raffinata kermesse sambenedettese organizzata con la direzione artistica di Annalisa Frontalini offre un programma variegato con 13 appuntamenti numerosi appuntamenti in tutto, fino al 23 aprile.



L’articolazione



In Art si farà in due. In Art in Teatro prevede tre appuntamenti che si svolgeranno al Concordia di San Benedetto e avrà l’onore di avvalersi dei preziosi scatti di Alessandra Mandozzi, fotografa ufficiale. In Art Winter si svolgerà invece al pub Medoc, sempre a San Benedetto e avrà il grande piacere di avere la Yumalab a occuparsi della fotografia. Durante tutto il periodo dei dieci eventi in programma, il Medoc sarà arricchito dalla mostra fotografica “Natura Umana” di Andrea Salvucci.

Ognuno degli eventi prevede la combinazione di vari generi artistici e un tema che collega la prima parte della serata alla seconda. Diverse saranno le dediche: il 17 gennaio, per i sessant’anni dalla scomparsa, l’omaggio è dedicato a Edith Piaf, la serata del 19 febbraio sarà dedicata a Gianmaria Testa, il 7 marzo sarà la volta del tributo a Giorgio Gaber, 20 anni senza il Signor G. Chiusura con il maestro Gunther Sanin, primo violino dell’Arena di Verona, ogni incontro di In Art avrà una dedica per qualcosa o a qualcuno e anche quest’anno ci saranno personalità di prestigio nazionale e internazionale, autori e musicisti eccellenti, artisti professionalmente e umanamente speciali.



Gli argomenti



Gli argomenti degli incontri di In Art saranno diversi, tutti caratterizzati da una profonda leggerezza, offriranno spunti di riflessione e momenti di condivisione di gioia e di bellezza, quella bellezza di cui l’arte è la principale portavoce.



Il programma



Per conoscere il dettaglio del programma, che si avvale anche del sostegno del Consiglio regionale delle Marche e del Comune, del main sponsor Alma Caffè, si può visitare il profilo Facebook di Frontalini dove ci sono anche i numeri ai quali rivolgersi per prenotare.