Pamela Quinzi a San Benedetto per disegnare la nuova collezione

SAN BENEDETTO - «San Benedetto è la mia fonte di ispirazione e ci resterò ancora per qualche mese». Pamela Quinzi, la stilista italiana originaria del Piceno e famosa al pubblico con il soprannome di “Cinderella of New York” (titolo del suo libro autobiografico), ha scelto Porto d’Ascoli per disegnare la nuova collezione del suo brand Kilame, famoso anche tra le star di Hollywood e non solo. Blanca Blanco, Katherine Kelly Lang (la Brooke di Beautiful), Tara Reid, Susan Sarandon, Carmen Electra, la nostra Emma Marrone, Elena D’Amario e altri personaggi di spicco hanno indossato le creazioni di Pamela Quinzi, disponibili sul negozio online Melapaboutique.com.

«San Benedetto la sento nel cuore - dichiara - e da oltre trent’anni è il luogo dove torno quando cerco tranquillità e ispirazione. Mi è dispiaciuto non poter andare a trovare i miei parenti di Folignano, vista la situazione del virus, ma sono molto legata anche a quella cittadina». Proprio la pandemia ha sconvolto i programmi lavorativi della bella stilista (che è anche una conosciuta e seguita influencer), anche se qualcosa continua a muoversi. «La moda non si è mai fermata - prosegue Pamela - visto che le sfilate, tra presenza e virtuale, alla fine si sono svolte e i creativi hanno continuato a trovare ispirazioni, con maggior tempo a disposizione. Mi è dispiaciuto sospendere le sfilate che avevamo in programma a Ibiza, dove siamo riusciti a realizzare solo la prima (su una spiaggia bellissima nel tramonto ibizenco), a causa del lockdown».

Il suo libro “Cinderella in New York”, disponibile su Amazon anche in lingua italiana, oltre che raccontare come la stilista rivierasca sia di casa in molti luoghi del jet set internazionale, in un capitolo parla di San Benedetto. «Descrivo la città - conferma la Quinzi - come la località di mare più bella d’Italia, l’ideale per chi voglia passare le proprie vacanze in una città speciale, che ha un lungomare bellissimo. A me piace la tranquillità di San Benedetto e non mi sta stretta, nonostante la vita mi abbia portato per tanti anni a New York. Piuttosto, ciò che non fa bene a questo periodo storico è la grande incertezza che regna a causa della pandemia. Ma sono certa che presto torneremo a vivere come prima».

Nei suoi progetti ci sono un nuovo libro, nuove creazioni Kilame Made in Italy, scarpe, abiti e una linea Casual Chic di T-shirt, felpe e accessori. «Vivendo da fine agosto in un appartamento a ridosso della spiaggia - conclude - vado spesso a passeggiare in riva al mare, almeno fin quando si potrà e la bellezza di questi posti mi danno quelle sensazioni utili per le mie nuove creazioni».

