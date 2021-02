Maria Amelia Monti con “Si è fatto tardi molto presto” in streaming dal Concordia di San Benedetto

SAN BENEDETTO - Domenica 21, alle ore 21,15 la rassegna “Amato Teatro a Casa Tua! Atto secondo” fa tappa al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto con lo streaming di “Si è fatto tardi molto presto. Il tempo nella poesia, nella scienza e nella canzone” con Maria Amelia Monti e la narrazione di Edoardo Erba, accompagnati da Massimiliano Gagliardi, pianoforte e voce.



Attraverso un diario semiserio, uno scrittore appassionato di fisica – Edoardo Erba – racconta la sua difficoltà nel comprendere i nuovi concetti che riguardano il Tempo e a intuirne le implicazioni nella vita reale. La narrazione, fatta di brevi flash pieni di umorismo, ha il compito di introdurre un’emozionante selezione di poesie contemporanee lette da Maria Amelia Monti. Divisi in gruppi, i componimenti, oltre ad impreziosire i temi proposti dal narratore, rappresentano una panoramica della scrittura poetica attuale, soprattutto dagli anni ’80 in poi. Quando si parla di poesia contemporanea, si pensa di solito a una poesia che contemporanea non è più, ovvero quella novecentesca di Montale, di Quasimodo, di Neruda, di Pessoa, di Eliot.

Attraverso il tema del Tempo, lo spettacolo apre invece uno sguardo su autori più attuali, molti dei quali viventi, dando rilievo a voci importantissime e tuttavia ancora poco conosciute o poco lette. La scelta delle poesie comprende artisti come Handke, Szymborska, Ceronetti, Viviani, Cavalli, Lamarque, Marcoaldi, Catalano, Sanguineti, Anne Stevenson, Dimitrova e De Alberti. Lo stile anticonvenzionale di lettura di Maria Amelia Monti, le rende praticabili, fruibili, assolutamente vive e vicine. Ciascun quadro poetico si conclude con una canzone, sempre a tema, interpretata dal maestro Massimiliano Gagliardi. I brani scelti tra una selezione di autori straordinari come De Gregori, Dalla, Califano, Cammariere, Tenco e Sangiorgi (Negramaro), Fossati, arricchiscono la riflessione grazie alla raffinatezza dei testi e alla capacità di coinvolgimento emotivo della musica.



Lo spettacolo, una produzione di NidodiRagno, è visibile da computer o tablet sul portale curato dall’Amat www.marcheinscena.it, acquistando un biglietto di 5 euro su vivaticket.com. Una volta acquistato il biglietto lo spettatore riceverà tramite email una password con cui potrà accedere allo spettacolo. Info: 0712075880.

© RIPRODUZIONE RISERVATA